El encargado de Negocios de EEUU para Venezuela, James Story, sostuvo este jueves que la gasolina que arribará a Venezuela procedente de Irán solo llegará a “enchufados”, al Ejército y a personas dentro del “régimen” de Nicolás Maduro, y no aliviará los problemas de venezolanos que duran días en colas por 20 litros.

“No debería especular sobre las acciones de EEUU ante los buques de Irán que van a Venezuela, pero a mí me llama la atención porque la gasolina tiene que llegar a Venezuela desde Irán, si Venezuela es un país exportador de petróleo que tiene un capacidad de refinar más de 1 millón 300 mil barriles de petróleo por día, entonces es triste que tengan solo una cantidad de gasolina que duraría unas 5 semanas, y eso no arregla la situación en Venezuela”, expresó Story en una entrevista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El diplomático estadounidense señaló que “no puedo especular sobre acciones que podemos tomar, pero si llegan los barcos con gasolina a Venezuela, eso no llegará al pueblo de Maracaibo, llegará solo para los enchufados, para el Ejército, para las personas dentro del régimen, no va a lidiar los problemas de la gran mayoría de los venezolanos que se quedan días y días en colas pidiendo unos 20 litros de gasolina, o los que tienen plata pueden comprar la gasolina más costosa en el mundo, unos 8 a 10 dólares el galón, imaginen, un país donde la gasolina fue regalada ahora tienen que comprarla a un precio muy alto”.

“Hay que investigar y revisar todo, la verdad es que la AN no dio el permiso de mandar lo que aparentemente son 500 millones de dólares en oro de Venezuela para Irán. Hicieron todo ese trabajo en una forma muy mal hecho y sin transparencia. No sabemos que hay ahí, si solamente gasolina, que no resuelve los problemas en Venezuela. Durante los años de Maduro, la economía venezolana ha caído más del 55%, es ridículo que Venezuela tenga que importar gasolina, un país que debería estar exportando gasolina al mundo”, afirmó.

Además, sobre la influencia de Irán en la región, Story dijo que “creo que las Américas y el mundo deberían tener mucho cuidado con un país como Irán que apoya al terrorismo internacional. No sabemos que hay en los aviones que llegaron de Irán a Venezuela, y tampoco sabemos que traen en los barcos que están llegando. Hemos estado muy claros que Irán no tiene lugar en las Américas, y vamos a trabajar con todos los países democráticos en la región en contra de eso. Para nosotros, la llegada de gasolina a Venezuela que duraría 5 o 6 semanas no resuelve la situación, lo que si puede resolver es el marco para la realización democrática que lanzamos el 31 de marzo. No quieren hablar sobre gobierno de transición, ni elecciones presidenciales libres y justas para resolver los problemas de Venezuela”.

“Vamos a seguir planteando el cambio, porque hay personas dentro del régimen que quieren ver un cambio, ellos saben que no pueden tener una vida normal si no hay un cambio político en el país. Queremos que los venezolanos se sienten en una mesa y lleguen a un acuerdo para elecciones libres y justas. Todos los problemas que existen en Venezuela, problemas humanitarios, económicos, entre otros, vienen del problema de las elecciones fraudulentas de mayo de 2018, es obvio que el régimen no quiere hablar de cómo resolver esos problemas. Hemos planteado algo que indica cómo podemos levantar las sanciones si hay unas conversaciones abiertas y transparentes”, concluyó.

