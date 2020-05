El encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, James Story, afirmó que llamada «Operación Gedeón» se trata de un guión «mal montado», por lo que llevan a cabo una investigación.



«Estamos realizando una investigación. Vamos a averiguar quien pagó qué, cuándo, y cómo, pero es obvio que el guión fue mal montado, adelantó Story a TV.

Para el diplomático, las elecciones de mayo 2018 fueron fraudulentas, «pero tenemos esperanzas que a través del presidente Juan Guaidó, del marco de transición democrática, del coraje de cada uno de los venezolanos, obligarán al régimen a tomar las decisiones necesarias para sentarse en la mesa y conversar un proceso transparente y puedan elegir sus líderes de forma abierta».

«No es justo que Juan Guaidó no pueda participar. Que AD, UNT, VP, PJ no puedan participar. No es justo que un grupo pueda escoger su oposición», protestó.

Indicó que importar gasolina desde Irán «no resolvería el problema en Venezuela a largo plazo, lo que lo resolvería es una transición política».