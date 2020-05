El comisionado de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos, David Smolansky, denunció este miércoles que Nicolás Maduro, Freddy Bernal y Lisandro Cabello, emitan comentarios negativos en contra de los venezolanos que retornan al país y los calificó de «discurso de segregación».

«Maduro culpa a los retornados de supuestos brotes de coronavirus y Lisandro Cabello, el número 2 de la gobernación del Zulia dijo que los venezolanos son un arma biológica y que deben merterlos en celdas para que hagan cuarentena; Bernal ha dicho que hay que marcar las casas de los retornados para que la gente sepa que acaban de volver al pais y que pueden contagiar a la gente de coronavirus. Este discurso de segregacion acelera o inician un genocidio y ponen en peligro la vida de venezolanos», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

El ex alcalde de El Hatillo, destacó que denunció esto ante la ONU. «Lo seguiré denunciando porque es inaceptable y grave, los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este tipo de declaraciones. Cualquier ser humano tiene derecho de regresar a su país y sus derechos deben ser garantizados: no deben sufrir tratos crueles ni degradantes, no deben ser torturados, no deben ser víctimas de detenciones arbitrarias. Esto no está garantizado para los venezolanos», reprochó.

Asimismo, denunció que los venezolanos que han retornado al país por la pandemia han indicado que han sido extorsionados por efectivos de los cuerpos de seguridad. «Les cobran pesos colombianos o dólares para trasladarlos a Caracas, Valencia o Barquisimeto».