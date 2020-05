Antonio Sequea, uno de los capturados en llamada Operación Gedeón, reveló este martes que mantuvo varios contactos con Iván Simonovis tras saber que entre febrero-marzo un ciudadano llamado Eiler Giuliani estaba tras su número telefónico.



«En el mes de febrero-marzo, me enteré que un ciudadano de nacionalidad venezolana llamado Eiler Giuliani, estaba buscando mi número de teléfono. Tres cuatro días después recibo llamada de numero desconocido. Un ciudadano presentándose como el Comisionado de Seguridad de inteligencia del gobierno de Juan Guaidó, de nombre Iván Simonovis», explicó Sequea en un video mostrado por Jorge Rodríguez.

Señaló que Simonovis «me pedía que le reportara cualquier situación, novedades, operación en curso referente a Venezuela. Hasta ahí quedó la llamada. Trancamos. Luego de 15-20 días después recibo otra llamada donde me pide novedades. Le digo que mas o menos que todos estamos en la lucha. Él me dice que si pudiese estar en el terreno lo haría, pero por sus limitaciones no podía. Le planteé algo general para Venezuela. Me dijo que lo reportaría. Cortamos la llamada. Días después me manda link donde sale en una foto con Donald Trump».

Previo a esta confesión, Jorge Rodríguez señala que «habíamos dicho que el jefe inicial de la operación era Cliver Alcalá, como este no pudo cumplir con lo que se había comprometido con la DEA, entonces deciden sacarlo del juego, llevárselo a EEUU, y colocan a Iván Simonovis como jefe de esa operación».