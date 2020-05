El Comisionado/AN Especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, aseveró este martes que se ha ganado el respeto por ser “serio y profesional”, desestimando los señalamientos del capitán Antonio Sequea sobre la supuesta vinculación a la “Operación Gedeón”.

“Me he ganado el respeto de mis compañeros (subalternos y superiores) así como afecto de las personas por ser serio y profesional”, posteó Simonovis en su cuenta Twitter.

Además, el comisionado reiteró que “mis acciones hablan por sí solas. No tengo más que decir”.

La esposa de Iván Simonovis, Bony Pertiñez, envió un mensaje directo a Nicolás Maduro, a quien catalogó de “cobarde” y le reiteró que en 14 años jamás consiguió doblegar a su esposo.

“En los 14 años de la injusta prisión de mi esposo @simonovis jamás consiguieron doblegarlo para obtener de él una declaración falsa”, expresó Pertiñez vía Twitter.

Así mismo, Pertiñez sostuvo que “eres un cobarde @NicolasMaduro así como todos los que te acompañan en tu empresa criminal”.

Más temprano, el capitán Antonio Sequea, uno de los capturados a plena luz del día en las playas de Chuao, en Aragua, aseguró que mantuvo dos contactos telefónicos con Iván Simonovis entre los meses de febrero y marzo, sin especificar si el ex comisario se enteró de los detalles de lo que después se llamaría la “Operación Gedeón”.

