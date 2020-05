El diputado y presidente de ABP, Richard Blanco, manifestó que el país está bajo un colapso total, por lo que no se puede esperar más por soluciones debido a que «ya estamos casi a mitad de 2020».



«Hay narcotraficantes solicitados por EEUU. Hay terroristas. Hay Grupos armados al servicio de los usurpadores. Estamos bajo un colapso total. No podemos esperar más. Estamos casi a mitad de 2020», enfatizó vía Twitter.

Ante esto solicitó ayuda humanitaria especializada humanitaria, «internacional y la activación de Tiar. R2P. DEA. Resolución 1373 de ONU. Convención de Palermo. Activación art. 187# 11 de nuestra constitución Nacional. Solos no podemos».

Acotó que la cuarentena la decreta el «régimen», para ganar tiempo. «No permitamos que el pueblo se muera poco a poco de tanta hambre. Es ya. Mañana es demasiado tarde».

«¿Qué país aguanta? ¿Salimos de Maduro cierto? Es Maduro, no es Guaidó. En Venezuela: No hay agua. No hay luz. No hay gas. No hay comida. No hay gasolina. No hay producción. No hay nada», sentenció el parlamentario.

Concluyó que la diáspora «venezolana está pasando trabajo en todo el mundo. Sin comida. Muchos durmiendo en las calles. Enfermos. Sin recursos. Sin atención a sus problemas. ¿Hasta cuando?».