View this post on Instagram

Una vez más solicito en uso de mis atribuciones como diputado de Venezuela, la incorporación en el orden del día, mañana 26 de mayo 2020;la discusión del artículo 187#11 de nuestra Carta Magna. . #AYUDAMILITARHUMANITARIA #TIAROEA #RESILUCION1373ONU #DEA #R2PONU #CONVENCIONPALERMO Venezuela apoya la ayuda militar humanitaria internacional. Adelante!. . Quienes están de acuerdo 👇👇👇👇👇👇 dejen su comentario: 👇👇👇👇