(corregido 12: 15pm) El estratega político JJ Rendón y el diputado Sergio Vergara presentaron este lunes sus respectivas cartas de renuncian a la Comisión de Estrategia de la Asamblea Nacional, el segundo como su presidente.

Por su parte, el presidente/AN, Juan Guaidó, aceptó la renuncia que ambos y según una nota de prensa publicada por el Centro de Comunicación Nacional este les “agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela”.

De igual forma, Rendón y Vergara ratificaron su respaldo a regreso de la democracia, al presidente (e) Juan Guaidó e hicieron un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al Presidente interino y a la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional.

Las renuncias de Rendón y Vergara se basan en sus relaciones y firma de un contrato con el ex boína verde Jordan Goudreau – contrato que, de acuerdo con Rendón, se canceló a partir del 8 de noviembre de 2019. La fallida operación, sin embargo, continuó adelante y finalizó con la llegada de lanchas a Macuto y las playas de Chuao, en el estado Aragua, el domingo 3 de mayo y lunes 4.

“Me parece ligera su solicitud porque no están analizando los hechos. Los hechos es que esa operación infiltrada por los del régimen no pudo estar y no tenemos ninguna responsabilidad con esa pseudo-operación”, había respondido Rendón al respecto.