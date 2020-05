El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseveró este martes que los venezolanos están atrapados entre la evidente incapacidad del gobierno y las aventuras sin sentido de la oposición, ya que a su juicio ambos “carecen de legitimidad”.

En su artículo de opinión, Ramírez asegura que “nuestro país sufre la peor crisis de su historia. El pueblo está atrapado entre la evidente incapacidad del gobierno y las aventuras sin sentido de la oposición. Ambos carecen de legitimidad y están de espaldas al pueblo y sus problemas. Ellos, maduro y guaidó, solo quieren el poder a costa de lo que sea, han dejado en manos del twitter y de los “influencers” sus acciones políticas llenas de odio e intolerancia. En mi artículo de este lunes describo los distintos hechos que son el mejor ejemplo de este caos: falta de gasolina, cuarentena de hambre, guerra en petare, matanza en Guanare e invasiones en Macuto, Chuao, la excusa perfecta para que el gobierno reprima y siga evadiendo la solución de los problemas en los que se debate nuestro pueblo, mientras tanto, al mismo tiempo entregan PDVSA, el peor crimen contra el futuro del país como lo denuncio”.

Lea a continuación el resto del artículo de opinión de Rafael Ramírez:



En Petare se libra una guerra de disputa de territorio entre pranes y grupos criminales y el gobierno no hace absolutamente nada; la carnicería de en la cárcel de Guanare es otra muestra de la indolencia del gobierno en todos los niveles, con un saldo 46 muertos que a nadie le importa. Por último, la “invasión” de Macuto y Chuao, repelida por el FAES, hecho no aclarado, donde involucran a factores de la oposición y un contrato aparentemente firmado por Guaidó con mercenarios norteamericanos que “dirigirán” la liberación del país. Lo hemos dicho, no queremos injerencia extranjera, nuestros asuntos los resolvemos los venezolanos, todo el pueblo con una Junta Patriótica de Gobierno.

En medio del caos general que azota a la población, entre la Cuarentena de Hambre, con un salario mínimos de solo 4 dólares mensuales, la crisis del combustible, la hiperinflación y entre otras tantas calamidades, el gobierno avanza en un nefasto plan de “reestructuración” de PDVSA, que realmente es un plan de entrega de PDVSA y el petróleo que solo busca despojar al pueblo venezolano de su principal patrimonio y recurso natural. .

Todo esto sucede ante la mirada indiferente del PSUV, la Asamblea Nacional Constituyente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los partidos políticos, líderes populares y todo aquel que guarda silencio cómplice ante esta barbarie.

El gobierno ha decidido retroceder el país a la época de Juan Vicente Gómez, donde las transnacionales producían y exportaban nuestro petróleo sumiendo a nuestro país en la pobreza y el despojo por casi 100 años.

Fue para hacer esto que el gobierno me exilió, me persigue e insulta, es por ello que han encarcelado a más de cien gerentes y trabajadores petroleros, por ello militarizaron y destruyeron PDVSA, para justificar su entrega.

No podemos callar ante este hecho sin precedentes, los trabajadores petroleros y el pueblo tienen la palabra. #NoALaEntregaDePDVSA

Rafael Ramírez Carreño