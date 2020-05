El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró este viernes que Nicolás Maduro se ha aprovechado del coronavirus para tomar ventaja política y generar un Estado de sitio en el país.



«Maduro ha utilizado el coronavirus para estar en una situación en donde él toma ventaja política. Venezuela no ha presentado el número de contaminados como en otros países sencillamente porque nadie va a Venezuela. Se han contagiado grandes países en Europa, Asia, porque son países que están conectados con el mundo, Venezuela no, Venezuela está aislada. Maduro ha utilizado todo esto para establecer un Estado de sitio. Ha impedido el movimiento de la gente, porque no hay cómo mover a la gente», expresó Ramírez en Twitter.

El exministro chavista insistió en que se ha utilizado el confinamiento como mecanismo de control social para evitar que se evidencie el caos que, a su juicio, ha sido el gobierno de Nicolás Maduro.

«Si la gente estuviese en la calle buscando gasolina, gas, trabajo, producción, sencillamente se descubriría el caos en el que está el país mucho antes de todo esto, por la mala conducción de Nicolás Maduro, pero la cuarentena lo ayuda a distraer la atención y a tener a la gente en sus casas, quietas», concluyó.