El diputado Carlos Prosperi (AD -Guárico) reiteró que no cree en invasiones como la Operación Gedeón y aseguró que la salida a la crisis venezolana pasa por elecciones libres. El diputado Carlos Prosperi (AD -Guárico) desestimó la Operación Gedeón y se cuestionó la verosimilitud de la misma por considerar imposible que ocho personas invadieran todo un país.

“El Presidente Guaidó ratificó su rechazo a este tipo de actos. En uno de los acuerdos, porque la AN no ha dejado de sesionar, rechazamos que unas personas pretendieron ingresar a Venezuela. Y no solo desde la AN sino desde nuestra tolda política”, explicó Prosperi en Primera Página.

“Aquí no estamos pendiente de ninguna invasión y quienes han intentado ingresar a través de subversiones al país son otras personas. Deberíamos recordar lo que pasó el 10 de mayo de 1967, cuando las guerrillas de Cuba intentaron ingresar al país en Machurucuto”, agregó.

“Hemos dicho que la salida pasa por un proceso de elecciones limpias donde exista un nuevo CNE. No debemos olvidar tampoco qué pasó el 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre del 92. O sea, los que han intentado ingresar al poder por las armas son quienes intentan hacer ver a la alternativa de cambio como si estuviera buscando una alternativa distinta a la que queremos: unas elecciones libres”, añadió.

“¿A quién se le puede ocurrir que ocho personas van a invadir a Venezuela donde tenemos tantos componentes militares?. Es algo que ni siquiera logramos entender qué fue lo que se intentó hacer”, cuestionó.

“Invadidos estamos aquí por los cubanos hace 20 años. Y con unas políticas cubanas que tratan de hacernos creer que vivimos en felicidad. Yo me pregunto: ¿por qué si lo que se vive allá es bueno los hijos de los personeros de Miraflores no están en Cuba?. No. Están en EEUU y Europa”.

Reporte de Bloomberg

Prosperi también se pronunció respecto al reporte de Bloomberg y del periodista Francisco Poleo donde dice que Primero Justicia le habría quitado el apoyo a Guaidó.

“En AD siempre vamos a estar enmarcados en la Constitución. Somos personas apegadas a las leyes y estatutos pero por sobre todo tenemos un compromiso con los venezolanos. Vamos a seguir apoyando a Guaidó y a la Asamblea Nacional que es la única entidad autónoma en Venezuela”, aclaró.

“Y como jefe de la fracción de la unidad les digo que la realidad es que cada una de las organizaciones políticas está apoyando a la Asamblea Nacional. Aquí se ha dicho que ‘ya tú no puedes seguir’ pero no hay nada oficial que muestre algún partido o incluso Primero Justicia donde puedan decir que están dándole la espalda a Guaidó”, mencionó.

Diálogo y pago a diputados

Prosperi desmintió que hayan nuevos diálogos con el Gobierno/ANC. “Los dos acercamientos y exploraciones que se dieron, uno fue en Dominicana, estos señores se fueron y hubo un simulacro electoral que desencadenó toda esta situación”.

“Luego se envió otra delegación a Noruega y cuando parecía que había unos acuerdos una vez se pararon y le dieron una patada y es difícil tener un acercamiento con alguien que te miente y cuando se ve con el agua al cuello aprovecha las conversaciones para atacarte”.

Además negó que los diputados hayan recibido el pago del salario de 5.000 dólares que en días recientes se filtró a la prensa. “Es totalmente falso, que muestren el recibo o la aprobación de esos recursos que le han hecho a los diputados. Aquí lo que se ha hecho es una especulación constante contra la AN y por cierto incluso por personas que se hacen llamar opositoras que por debajo de la mesa se entienden con Maduro. Nosotros no cobramos un salario desde hace 4 años”.

Sin embargo, admitió que un presupuesto si llegó a ser aprobado aunque insistió en que no existe aprobación de recursos para cubrir el mencionado presupuesto.

“Lo que sí debemos decir es que se aprobó un presupuesto dentro de un plan para la recuperación de Venezuela que incluye una partida para la Asamblea Nacional que es para el apoyo de la actividad parlamentaria. Los parlamentarios tienen asistentes y los asistentes no están cobrando, nos quitaron oficinas, el Palacio Federal Legislativo y las comisiones no tienen tampoco sus oficinas pero hoy que nos busquen que hayamos recibido algún pago”.