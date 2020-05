Leocenis García, presidente de ProCiudadanos, envió una carta al Departamento de Estado. En ella, dice que está claro que ellos apoyaron en Venezuela «un proyecto que lo mueven en la sombra la corrupción», tras una noticia de El Nuevo Herald que vincula a Leopoldo López y VP.



Ante esto exigió una «explicación honesta con quienes hemos padecido presión verdadera en manos del régimen de Maduro».

A continuación la carta completa

Carta confidencial al Departamento de Estado sobre el caso de Venezuela.

Caracas

Apreciados.

En realidad no sé cómo encabezar esta carta.

Ustedes, -sobre todo, la oficina sobre Venezuela-, ya habrán devorado el riguroso reportaje de El Nuevo Herald, que podríamos resumir en esto: Delcy Rodríguez acordó con Leopoldo López su salida de Ramo Verde y el financiamiento a Voluntad Popular (por parte del abogado Raúl Gorrín) con el propósito de que la presencia del partido creciera en Washington y abogara por el régimen en temas de sanciones.

El asunto era un trueque por la liberación de Lopez.

Eran tiempos en que el contacto del régimen de Maduro con Washington era Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, llevado en hombros por el Grupo de Boston. Entonces, los esfuerzos del presidente Zapatero, eran insistentes por aliviar las sanciones a Venezuela

Zapatero era, (¿quién puede negarlo?) un aliado sin discusiones de los hermanos Rodríguez.

Consumado el acuerdo, vendría meses después la sanción al pintoresco gobernador de Carabobo, con lo cual quedaba aparentemente el juego en mano de los Rodríguez y Lopez. De hecho, López fue liberado de prisión en julio de 2017 y puesto bajo arresto domiciliario, mientras Gorrín estaba trabajando con Rivera – principal protagonista del reportaje de el Nuevo Herald- en Washington, D.C., vendiendo una estrategia de salida negociada para Maduro.

Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence. Se tomó una fotografía, pese a los esfuerzos de un hombre serio que me tocó conocer tiempo después, Juan Cruz, exasesor de Trump para el Hemisferio Occidental. El único funcionario que se negó a tomar fotos con la oposición venezolana. No existe ni una.

Una vez que salió de prisión, la esposa de Leopoldo López, agradeció públicamente a Delcy Rodriguez su mediación. Todos creíamos que era una novatada. Ya nos queda claro que no.

No es que el asunto me escandalice. Honestamente no.

Me avergüenza.

En qué han convertido ahora el Departamento de Estado, o para qué juego macabro de dinero, corrupción, lobby e intereses se usó una institución tan prestigiosa, mientras muchos hombres y mujeres permanecían fieles a principios democráticos irrenunciables que han formado toda su vida.

Mientras Lopez defendía su lobby, sus intereses, con el propio dinero del régimen de Maduro, ese mismo dictador levantó expedientes, sin interrogatorio, y mataba estudiantes sin acusación de nada en concreto a millones de venezolanos, en tiempos en que el terror campeaba en este país.

Ustedes ignoran probablemente—todo es posible, señores —que mientras aquellos negocios se hacían no para que regresara la democracia sino para que un hombre y su partido abusaran de la fe de Venezuela, miles de jóvenes los pusieron a bordo de un avión de la muerte junto a abogados, maestros, escritores, poetas, obreros, comerciantes que estaban buscando en las calles “La Salida”.

El Departamento de Estado, fue casi que cerrado a toda la oposición venezolana y solo abierto al partido Voluntad Popular. Hoy sabemos que habían millones de dólares en lobby detrás de aquello. Es una cosa que los cientos de funcionarios de carrera de esa institución debe mantenerlos indignados, estoy seguro. Los han usado. Han abusado de su buena fe.

Cómo se puede ignorar tanta corrupcion de quienes han sido elegidos para supuestamente sustituir a quienes hoy han destruido Venezuela.

Cómo se puede burlar así la fe de quienes están en las cárceles, donde hay detenidos ancianos y mujeres. Cómo se puede burlar la fe los hogares que son allanados a diario.

Está claro que el Departamento de Estado, ha estado apoyando en Venezuela un proyecto que lo mueven en la sombra sordas ambiciones y abismos de corrupción.

Este no es un grupo político, perseguido. No. No es verdad. Es una organización de criminales, corruptos.

¿Hacia dónde vamos, señores? Yo quiero que me respondan, de corazón a corazón, categóricamente y sin esguinces, sin que intervenga para nada la pasión que a ratos enturbia la mente de los hombres.

¿Sienten que tu autoridad es la misma después que se sabe que Lopez invirtió millones de dólares para monopolizar la voz de la oposición ante el Departamento de Estado, según lo relata el Nuevo Herald?

Yo he aplaudido, hasta hacerme sangre las manos, la ayuda del Departamento de Estado a mi país. Pero ahora, exijo, una explicación honesta con quienes hemos padecido presión verdadera en manos del régimen de Maduro.

Leocenis García

Coordinador Nacional de Prociudadanos

CONFIDENCIAL