El ministro chavista del Trabajo, Eduardo Piñate, aseveró este viernes que es tradicional observar la represión contra marchas de trabajadores en su día, pero que no se observarán hoy por la pandemia.



“Este es un 1 de mayo distinto en todo el mundo para la clase obrera. Hoy no habrá grandes movilizaciones, trabajadores en las calles luchando por sus derechos, y (no veremos) buena parte de esas movilizaciones reprimidas por los gobiernos capitalistas del mundo. Hoy no vamos a ver eso, pero no vamos a dejar de luchar”, apuntó.

En contacto telefónico con VTV, Piñate indicó que habrá presencia de la clase obrera y valoró que en Venezuela, los trabajadores “están peleando todo este tiempo”.

“Efectivamente hay una cuarentena social, colectiva, consciente y voluntaria. Y es verdad que tenemos más de 1,7 millones de trabajadores produciendo en Venezuela en los sectores priorizados: la industria del agro, farmacéutico, higiene y aseo, petroquímicos, industrias básicas, de empaque y envase”, comentó.

Aprovechó para hacer un “reconocimiento para toda la vida” a los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas, Policías y Protección Civil en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Cacerolazo de Fetrasalud

En contra parte, Fetrasalud convocó para hoy a las 8 de la noche un cacerolazo por las condiciones críticas de ese sector, además de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela.

Según lo expresó el secretario ejecutivo de la Federación, Pablo Zambrano: “No podemos quedarnos con los brazos cruzados y por eso convocamos desde este sector que arriesga su vida, le pedimos apoyo y los convocamos a las 8 de la noche a un cacerolazo, que todos expresemos nuestro descontento ante la grave situación económica que vivimos nosotros el pueblo venezolano”, señaló en un video.