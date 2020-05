El constituyentista Pedro Carreño reaccionó este martes al cese de operaciones de DirecTV en Venezuela. Cargó contra los opositores que, a su juicio, son culpables de promover las sanciones contra el país.



“Gracias al criminal bloqueo de EEUU, Directv cerró operaciones en Venezuela. Me imagino que los opositores deben estar felices celebrando al igual que lo hicieron por no tener alimentos, medicamentos, combustibles, lubricantes, repuestos, ataque a la moneda, etc. Agarren ahí́ escuálidos idiotizados que siguen creyendo que es contra maduro y no contra el pueblo”, señaló Carreño en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto del comunicado que emitió más temprano AT&T.

DirecTV Venezuela cesó sus operaciones por decisión de la compañía AT&T hoy, al no poder cumplir con las leyes de EEUU y Venezuela.

De acuerdo a ese comunicado, la condición para que pudieran prestar servicios en el país era que se transmitiera Globovisión y Pdvsa TV, que igualmente están sancionados por EEUU. Pero hacerlo, acarrearía que la empresa resultara sancionada también.

Para Nicolás Maduro Guerra, hijo del cuestionado presidente, se trata de una opción que la oposición tenía “sobre y debajo de la mesa”.