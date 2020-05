El estratega político JJ Rendón reconoció anoche que firmó el contrato mostrado por Jordan Goudreau el domngo en la noche pero negó que Juan Guaidó lo haya firmado.



“Esa es mi firma», admitió anoche a CNN en Español, al asegurar que el contrato era exploratorio y no llegó a ejecutarse.

«La parte que se ha mostrado del acuerdo son 7 páginas de 8. El acuerdo tenía 42 páginas de anexos que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo que no llegó a ser ejecutado o perfeccionado. Entiéndase. No se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente tienen órdenes de captura”.

Señaló Rendón que desde que forma parte de la Comisión de Estrategia del gobierno encargado tiene por misión “analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación”.

“Y punto. Eso no era una cosa pública. Para estar hablando en medios. Se tenía discreción y se sigue manteniendo. Hubo muchas reuniones para determinar la factibilidad en todos los aspectos, jurídica, militar, económica, financiero, internacional, diplomático; de una eventual acción de captura de personeros acusados”, añadió.

No obstante, Rendón reafirmó que el contrato, mostrado el domingo en la noche por Jordan Goudreau en un programa especial de Patricia Poleo, fue firmado ciertamente por Goudreau, en representación de SilverCorp, también rubricado por el diputado Sergio Vergara, que preside esa comisión y por el mismo Rendón; pero no contaba con la rúbrica de Guaidó.

“Él está en Venezuela. ¿Cómo firmó? ¿Por telepatía?», acuñó en la entrevista con CNN.

Incluso, agrega Rendón, Guaidó sabía “generalidades” de la comisión de estrategia, y no estaba al tanto de los detalles del acuerdo con Jordan Goudreau.

Dinero y peleas

Según un reportaje de The Washington Post en torno a la llamada Operación Gedeón, Rendón dijo que días antes de los hechos de Macuto el abogado de Goudreau le entregó una carta demandando un pago de $1,45 millones.

Citando el rotativo, ya en septiembre, cuando comenzaron las conversaciones entre Rendón y Goudreau, otros contratistas ya habían ofertado y pedían 500 millones de dólares por la operación, pero SilverCorp solo pidió $212,9 millones una vez que la misión se hubiera cumplido. Pagadero con las ventas a futuro de petróleo.

También parte del pago saldría, según la investigación, del contenido de un galpón en Venezuela que presuntamente estaría lleno de dólares en efectivo. Un especie de bóveda del círculo cercano de Maduro. El 14% del monto sería para el ex boina verde.

Goudreau tenía 45 días para mostrar que realmente podía ejecutar la misión. Ya había informado que ameritaba de 800 hombres, pero de acuerdo a Rendón, no había evidencias de que pudiera conseguirlos. Pero no queda allí. Rendón dice que luego de firmar el acuerdo, y que insiste, no fue firmado por Guaidó, Goudreau comenzó a actuar “erráticamente”, como lo dice al Washington Post. No mostraba evidencias de poder cumplir con la operación.

Y sin embargo, pidió un adelanto de $1,45 millones. Es entonces cuando Rendón pagó 50.000 dólares, presuntamente de su dinero, y no del gobierno interino.

“Fueron 50.000 dólares en gastos para SilverCorp. Fueron de mi cuenta, personal. Yo no tengo por qué estar escondiendo si lo hice. Claro que lo hice. Y lo he hecho millones de veces. He pagado todo, y no es que me inventé ayer en la lucha contra el régimen. Siempre me he financiado siempre yo. Esta comisión no recibe dinero ni público ni del gobierno de EEUU ni de nadie. Es financiada y sostenida por nosotros. Y así se va a mantener, a menos que me despidan”, precisó en CNN.

En noviembre de 2019, según Rendón, en su apartamento en Miami se encontró con Goudreau y allí tuvieron una discusión muy fuerte. Desde allí, dice el WP, él y los demás opositores consideraron la operación como “muerta”, hasta el domingo pasado, cuando ocurrieron los hechos de Macuto.

No obstante, para JJ Rendón, ahora Goudreau está buscando cobrar un dinero “por unos servicios que no ejecutó”, como lo dijo anoche en CNN. Además, insiste en que el acuerdo no tuvo validez y se había vencido. Incluso, dijo al WP que el exmilitar buscó chantajearlo.

EEUU y Colombia

Sobre la participación de Estados Unidos y Colombia, países que han sido acusados en reiteradas ocasiones por el gobierno de Maduro, el reportaje del WP señala que esos gobiernos se opusieron de lleno a la operación.

Pero, dice el Post, Goudreau había enviado un mensaje a Rendón diciéndole que Washington ya estaba informado del asunto y que él habría buscado apoyos en la oficina del vicepresidente Mike Pence, con su asistente.

Ayer, precisamente, esa oficina negó contacto alguno con Goudreau, y como, Donald Trump, se desligó de la fallida operación que buscaba la caída del gobierno.