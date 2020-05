El dirigente político Enrique Ochoa Antich criticó este lunes la llamada Operación Gedeón y pidió a Juan Guaidó que ponga su cargo a la orden.

“Yo me voy por la vertiente del medio. Este gobierno no tiene credibilidad. Miente mucho. Pero ahora las pruebas están a la vista. El que no las quiera ver es porque está ciego. Aquí hay grabaciones que se han oído en las redes, como la de la conversación entre Guaidó y el mercenario Goudreau, el documento firmado, etc.”, declaró Ochoa Antich en Primera Página.

“Guaidó ha reconocido que su firma está allí. De modo que buscar excusas y tratar de obviar lo que es evidente no tiene ningún sentido”, agregó. “Yo le he exigido a sectores democráticos de la oposición y me atrevo a señalar a AD, UNT que es el momento de deslindarse de ese sector extremista”.

Sobre el comunicado de Primero Justicia Ochoa Antich dijo lo siguiente: “Cuando leí el documento de PJ donde pedía destituir a los responsables de esa operación pensé que el primero que debería destituirse es el propio Guaidó. Frente a esta vergüenza que padecemos los venezolanos y la oposición, el principal vocero debería presentar su cargo a la orden”.

Uno sospecha que la cuarentena es por la gasolina

Previamente, Ochoa Antich declaró que el gobierno ha atendido la crisis del Covid-19de forma eficiente.

“Creo que el gobierno hizo las cosas bien con el coronavirus. Yo así lo he dicho en Twitter. Y en declaraciones públicas he exigido una tregua política para tratar de acordar todos la lucha contra la pandemia”.

“Sin duda que la depresión económica de Venezuela, la baja movilidad internacional, los pocos vuelos internacionales que venían a Caraca,s creo que hizo que poca de esa peste llegara al país”, admitió.

Sin embargo no descartó que desde el Gobierno/ANC se pretenda extender la cuarentena solo como una tapadera para encubrir la crisis de gasolina.

“Ya a estas alturas, viendo tan pocos casos que hay, tan poca movilidad por la pandemia en Venezuela, uno empieza a sospechar que la cuarentena no es la cuarentena por el Covid sino por la gasolina. Yo vi una larga cola en una bomba llegando hacia acá y es algo insólito en un país que exportó gasolina”

“Ya sería hora de ver qué vamos a hacer porque la comida y las despensas empiezan a vaciarse y un pueblo con hambre no pide permiso y sale a buscar comida”, vaticinó.