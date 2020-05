El comisionado/AN de Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció este martes que el número de taladros operativos en la industria petrolera es el más bajo de la historia venezolana, inclusive menor al que se presentaba en el paro petrolero, y sostuvo que la falta de gasolina es por la “debacle” que han llevado a Pdvsa.

“La destrucción de la industria petrolera es tal que el número de taladros operativos es el más bajo de la historia de Venezuela, incluso es menor al que se presentaba en el paro petrolero”, expresó Borges vía Twitter.

El diplomático opositor reiteró que “por la debacle a la que han llevado a Pdvsa no hay gasolina”.

Por otra parte, un día antes, Borges envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de la Operación Gedeón y la crisis que atraviesa el país. Dijo que el presidente/ANC, Nicolás Maduro, utiliza el aparato de propaganda del gobierno para presentarse como “víctima” por esa acción militar.

“Desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos hubo un claro interés del régimen de inculpar a la oposición democrática, con el propósito de encarcelar al presidente interino y varios de sus dirigentes. Ante tales señalamientos, nuestra respuesta ha sido muy clara y transparente: el gobierno interino no tiene nada que ver con dicha operación militar; no ha suscrito, como se ha pretendido hacer ver, ningún contrato con la empresa Silvercorp y, por lo tanto, no existe ninguna vinculación ni responsabilidad entre el Gobierno legítimo o la Asamblea Nacional, con ninguna de las acciones, posiciones, planes que realice o haya realizado. Con estas acciones el régimen de Nicolás Maduro, y su aparato de propaganda, lo que pretende es presentarse como la víctima cuando en realidad es el victimario. Existen suficientes evidencias y testimonios que dan cuenta que la operación militar fue infiltrada por agentes del gobierno como lo admitió públicamente el vicepresidente del partido oficial Diosdado Cabello”, señaló en su larga misiva.