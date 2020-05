El periodista especializado en telecomunicaciones, Fran Monroy advirtió a VOA, que es poco probable que DirecTV vuelva y desestimó la campaña Directvlibre para pedir a la empresa norteamericana que presté servicio gratis por unos meses a Venezuela.

«La recolección de firmas es una campaña activista que, considero, será inútil desde el punto de vista práctico, pero que, desde el punto de vista civil, tiene una validez que es la de protestar», dijo Monroy a VOA. Advierte que hay obstáculos técnicos y económicos. «¿Quién cobra el servicio si ya DirecTV cerró sus oficinas en Venezuela? ¿Quién le paga a los 200 canales por estar en esa plataforma? ¿Quién paga el costo del satélite?», cuestionó.

Monroy cree que Directv sólo volvería a Venezuela con un cambio en el poder, pues «tiene infraestructura que defender y una posición importante en el mercado».

Por su parte, Rodrigo Diamanti, director de Un Mundo Sin Mordaza, estimó que DirecTV y la AN, podrían llegar a un acuerdo para retomar las operaciones. «Si hace falta algún tipo de basamento jurídico, la AN lo puede realizar, porque el gobierno de EEUU, donde ellos operan, reconoce al parlamento y no a Maduro», recordó.

Para este jueves, 28 de mayo, la ONG convocó a una protesta vía Twitter con las etiquetas #ATTHelpVzla y #DirectvLibre, pues advierten que «DirecTV es la única ventana de información, distracción y entretenimiento para más de 10 millones de venezolanos, en su mayoría de sectores populares, y su salida los deja sin esa opción en medio de una cuarentena», apuntó Diamanti.

Diamanti aseguró que se puede buscar «una manera para que la gente se registre en un sistema, como quien se suscribe a Netflix o Amazon Prime y definir un contrato alternativo entre los usuarios y la empresa. Eso no es descabellado».