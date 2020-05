El Metro de Caracas anunció este jueves, pasado el mediodía, que al menos 10 estaciones del sistema están cerradas, pero no informaron el motivo.



Pérez Bonalde, Caño Amarillo, Sabana Grande, Altamira, Los Cortijos de la Línea 1; Artigas, Nuevo Circo, Bello Monte de la Línea 2; y Los Símbolos y Mercado, de la Línea 3, son las que a esta hora no están prestando servicio comercial.

Ante la falta de información, ND conversó con el miembro fundador de la organización MetroComunidad, Jesús Hernández, que más temprano anunciaba vía Twitter la clausura de esas estaciones. Aclaró que hasta ahora, no está previsto cierre indefinido.

No obstante, dijo el trabajador jubilado que hay una información extraoficial de que Sabana Grande, Altamira y Los Cortijos permanecerían cerradas hasta nuevo aviso.

“La causa del cierre, hasta el momento es desconocida, pero ese cierre es extraoficial. Si son cerradas, nos imaginamos que es por escasez de personal y para tratar de bajar la afluencia de usuarios en el sistema porque hay una escasez de trenes fortísima y aun con las restricciones para el resto de los usuarios, la oferta de trenes es insuficiente”, señaló.

Dice que no se sabe si mañana estas 10 estaciones presten servicio, pero se especula que pudieran cerrarlas por lo que dure la cuarentena.

“No tenemos certeza, puede que las abran”, sugirió.

Los trabajadores están renunciando

Hernández enfatizó que en la empresa de transporte están tomando “estrategias a la ligera y sin sentido”, y que se ven obligados a cerrar estaciones “porque no tienen personal. Están renunciando en masa y no aceptan las renuncias, como si eso fuera a lograr retenerlos”.

“No alcanza el salario, un operador, si acaso, con el aumento; va a ganar entre 10 y 12 dólares mensuales; eso con los días feriados, bonos nocturnos, a duras penas. El salario no compensa el esfuerzo y gasto para trabajar en el Metro de Caracas, la mayoría de los que trabajan, viven en Cúa, Charallave, Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, Los Teques y la mayoría no tiene carro, y si a eso le sumas el costo de la gasolina… eso no compensa trabajar en el Metro de Caracas, el salario no te va a alcanzar ni para lavar el uniforme”, criticó.