La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, expresó este martes en su programa de radio “Contigo” que “luchamos frente a un régimen” que no tiene careta y ha demostrado “su esencia criminal”, por ello no solo no le importan las muertes, el sufrimiento y el hambre, eso “es lo que quieren” porque es su mecanismo de control.

Machado aseguró que antes de que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder que hoy sostiene a la fuerza, estos <<criminales>> dejarán el país << arrasado y destruido>> en lo institucional, material, económico, humano y espiritual.

‘‘Balas no, diálogo sí’, dijo Maduro anoche. Balas no, menos en Mérida; balas no, menos en Portuguesa; balas no, menos en Petare’’, manifestó la coordinadora nacional del partido liberal. En ese sentido, Xiomara Sierra, coordinadora de Vente Venezuela en el municipio Sucre, Miranda aseguró que el hecho de que los cuerpos de seguridad no entren en la zonas criminales de Petare es únicamente decisión del régimen madurista: ‘‘No entrar a esas zonas de Petare a controlar esa situación es una decisión del Estado criminal.

A esto sumó: Antes habían ido a parar protestas en Petare y ahora ni aparecen.

‘Fuerzas de seguridad del régimen no han estado presentes. Las balas han llegado incluso a Palo Verde y los testimonios son conmovedores. Muchos duermen en pasillos’’, así lo denunció la también abogada, Xiomara Sierra.

Los habitantes de Petare llevan ya 6 días sometidos a la zozobra y terror producto de los enfrentamientos entre bandas armadas y hasta la fecha no se tiene conocimiento de alguna acción por parte de los cuerpos de seguridad del régimen.

Monagas no se salva de la falta de gas y agua



El diputado de la Fracción 16 de Julio, Carlos Bastardo, también estuvo presente para conversar sobre la situación precaria que vive el estado Monagas, »En el oeste del estado es la misma situación: no hay agua, ni gas».

Cuestionó el cómo se les pide a los ciudadanos del territorio que guarden cuarentena si no pueden llenar su despensa, ni lavarse las manos por la falta de agua.

Asimismo, catalogó de <<dramático>> el derrame de petróleo que ocurrió en el sector Campo Morichal, parroquia Maturín, este sábado. »Lo que vimos en Campo Morichal es el desastre de una empresa petrolera que fue ejemplo en su momento», refiriéndose a Pdvsa.

Salir a protestar en Venezuela por falta de servicios básicos es un delito en el país



Por otra parte, Martha Hernández, coordinadora de Vente Venezuela en el estado Mérida relató la tragedia vivida con la muerte de Rafael Hernández, un joven que protestaba por los innumerables cortes de luz que viven a diario los habitantes del territorio merideño.

»Esta comunidad que ha sido muy golpeada con estos cortes del servicio, salieron a protestar anoche pacíficamente y un vehículo desconocido pasó disparando contra la protesta, donde cayó Rafael Hernández», dijo Hernádez.

Concluyó con que la muerte del joven de 21 años se suma a la cantidad de violaciones de Derechos Humanos que reciben los ciudadanos de Mérida todos los días, por parte de la usurpación.

Tucipido, capital del Municipio José Félix Ribas del Estado Guárico cumplió 260 años este martes, el dirigente de Vente Venezuela de dicho sector, Adrián Hernández, aseveró que la frágil realidad que hoy se vive en Tucupido es parte de la destrucción de toda Venezuela producto del socialismo.

