La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado destacó que Juan Guaidó debe decidir si está de acuerdo con que Maduro salga del poder a través de la constitución de una «amenaza real» de una coalición internacional, o si en definitiva está de acuerdo con la cohabitación con la administración de Maduro.

«Quiero que Guaidó diga si está de acuerdo con la cohabitación y convivencia con el régimen, o si está de acuerdo con las acciones que hemos empujado para que se constituya una amenaza real. Guaidó debe indicar si es posible plantear un proceso de transición real que lleve a un gobierno de transición, pero sin los capos de la mafia en el poder; porque la idea de un Gobierno de Emergencia no puede tener a los capos de la mafia, es como querer curar un cáncer y dejar parte del tumor en el

cuerpo, es terminar como Rusia y Nicaragua», dijo en entrevista concedida a Sergio Novelli, este miércoles.

En ese orden de ideas, aseveró que durante el tiempo que Guaidó ha ejercido como gobierno interino, se han cometido equivocaciones y errores que han influido de forma negativa en la confianza de la comunidad internacional. «Indiscutiblemente Guaidó cuenta con el respaldo internacional y la operación antinarcóticos es muestra de ello, pero hay elementos contradictorios que generan dudas y desconfianza a lo interno y a lo externo«.

«La sociedad venezolana dice no más, exigimos que se nos hable con la verdad porque no solo ha sido la Operación Gedeón, sino que desde el año pasado cuando se cometió el error garrafal del 30 de abril. los diálogos en Oslo, se estaban sentando de espalda al país; y el error más grande fue darle la bienvenida a los exdiputados chavistas a la AN, quienes llegaron con la idea de destruir el Parlamento y vemos lo que sucedió el 5 de enero».

Machado consideró que es momento de revisar la forma de dirigirse al país: esto nos lesiona a todos, la comunidad internacional ha demostrado que está dispuesta a avanzar y se ha logrado hacer mucho, pero hay un problema, una credibilidad lesionada y hay que reconstruirla.

Subrayó que no puede haber contradicciones entre voceros de Guaidó. «El gobierno interino debe dar una señal inequívoca de que está en proceso de articular lo necesario para construir una amenaza creíble; debe asegurar que no hay ninguna voz que envíe un mensaje contradictorio o que genera confusión, porque cuando nuestros aliados se enteran por las redes sociales de hechos cumplidos como diálogos u operaciones, eso genera profunda desconfianza y lo natural en un proceso de este tipo es

la confianza entre las partes, eso está sumamente lesionado», rechazó.

«Debe construirse una amenaza real para acabar con este conflicto no convencional»

Machado explicó cuál es su propuesta para que Maduro salga del poder y precisó que es necesario que se tomen acciones no convencionales y se construya una amenaza real para lograr el objetivo.

«Está claro que estos criminales han hecho de Venezuela el primer país convergido del crimen organizado internacional y el terrorismo internacional. ¿Crees que saldrán por las buenas, que si no se les confronta con una fuerza superior van a soltar Venezuela? No», enfatizó. «Tenemos muchos años planteado la manera de salir de esto, nos enfrentamos a una guerra no convencional, a un conflicto no convencional, por lo tanto hay que asumir que se lucha en planos diversos».

Apuntó que Maduro se sostiene en 3 pilares fundamentales: sistema de represión, la propaganda y el financiamiento criminal; «esto hay que socavarlo y quebrarlo», sentenció.

Aseveró que se han tomado medidas adecuadas para quebrar a Maduro. «En materia de financiamiento criminal mucho se está haciendo, las sanciones funcionan; y la justicia internacional, las imputaciones funcionan porque empiezan a producir fracturas internas, pleitos y enfrentamientos cuando tienen menos plata. El régimen se financiaba del oro, del combustible y la droga y con todo lo que ha ocurrido con las sanciones y la operación antinarcóticos se han visto reducidas las fuentes de financiamiento del régimen», afirmó.

Asimismo, agregó que es necesario que sea ejercida una fuerza real. «Hay que continuar, porque cuando montas una operación antinarcóticos eso es fuerza y estas impidiendo las operaciones que le dan plata al régimen para la represión y la propaganda».

«Planteamos una operación multifacética soportada por una coalición internacional, porque en Venezuela hay una invasión, la guerrilla colombiana controla más del 60% del territorio, los cubanos manejan el Sebin y la migración, los carteles de Sinaloa se agarraron toda la Sierra de Perijá y controlan la zona del Orinoco. ¿Cómo dicen que no hay una invasión? Nosotros planteamos la liberación del país y una operación de paz», resaltó.

Para Machado, el ciberespacio y la opinión pública serían primordiales para producir la asfixia final de Maduro.