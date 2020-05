La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, exigió este lunes, en relación a la llamada Operación Gedeón, «transparencia y rendición cuentas».



«Ahí es donde está la gran diferencia con el régimen. Si no, sería más de lo mismo. Tenemos como ciudadanos el derecho y deber de exigir esta información”.

Machado se lamentó de lo que parece ser «gente inocente, engañada, infiltrada» en la operación. «(Por eso) se tiene que saber la verdad».

«Estamos ante una nueva decepción, que es lo que el régimen busca”, dijo. “El liderazgo político tiene que entender que el país no acepta más engaño, mentiras, acuerdos de espalda a los venezolanos. Yo quiero saberlo todo de este último evento. ¿Cuáles son las fuerzas que han penetrado en el país?”.

«Ya hemos ido perdiendo la capacidad de asombro pero da mucha tristeza pensar cuántas personas están en Venezuela arriesgando sus vidas y que no merecen engañadas con iniciativas que tienen fallas tan profundas en su diseño conceptual. Cada error que se comete en política y posterga la salida del régimen, se paga con vida, en muertos. Y eso es lo que está pasando”, remató.

Proceso de somalización

Machado, insistió en que para salir del gobierno madurista se requiere apoyo internacional. “Es una nación que está en proceso de somalización”, asomó.

“Venezuela es un territorio invadido. Es una nación que está siendo hoy presa de fuerzas criminales, del crimen organizado internacional, del terrorismo internacional. Algo que los académicos creían que no iba a pasar jamás y está ocurriendo aquí; Venezuela es una nación que está en proceso de somalización (…) y esto no se va a detener a menos que haya la activación, una gran coalición de fuerzas. Se necesitan las fuerzas institucionales, como la OEA, que tiene la obligación de actuar para parar el genocidio en Venezuela que no es silente. Sí se requiere acción internacional, y se requiere planteando que este es un régimen criminal; y que por lo tanto hay que actuar en los planos que ya comenzó a ocurrir: la justicia internacional, la policía internacional, los mercados internacionales y desde luego, la inteligencia, el sobreespacio y la opinión pública. Porque ahí es donde se ganan estas guerras de última generación, y esto es una guerra”, finalizó Machado.