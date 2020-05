Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, propuso el encuentro de todos los sectores sociales, políticos, económicos así como de todo aquel que se sienta motivado ante la “grave situación que atraviesa el país y que quiera contribuir a señalarle un rumbo a la nación fomentando iniciativas para enfrentar la crisis que padecemos”.

Explicó que al cumplirse dos meses de la cuarentena por el coronavirus y de que además, el Gobierno nacional siga sin dar muestras de rectificación, urge concretar un encuentro “sin ningún tipo de distinción porque creemos en la pluralidad y diversidad de la sociedad venezolana” asegurando que desde la tolda naranja han contactado diversas organizaciones y personalidades, con el objetivo de propiciar un espacio de coincidencia “abierto a todo el que tenga la voluntad de participar y contribuir en la construcción de los consensos necesarios en favor del país”.

En cuanto al saldo en materia de la covid-19 consideró que es “positivo” por cuanto en nuestro país la pandemia “no ha tenido la extensión y la letalidad de muchos países del mundo”, en su opinión por el “escaso tráfico aéreo y de pasajeros que existe en el país hace mucho tiempo, algo que sin duda nos favoreció en comparación con los países más desarrollados”, advirtiendo que en medio de esta situación la sociedad venezolana “sigue sin rumbo y sus organizaciones no reaccionan apropiadamente, razón por la cual el país se nos está escapando”.

Señaló que han sido acertados los llamados del Presidente Maduro a reunirse con todos los sectores para armar acuerdos, pero a su juicio “faltó precisar y tomar las iniciativas, todo quedó en las cámaras y los micrófonos. Hemos visto llamados de diversos sectores de la sociedad venezolana al acuerdo de todos, pero se quedan en ideas no concretadas y no tienen resonancia en quien tiene la mayor responsabilidad que no es otro que el propio Gobierno nacional”.

El dirigente naranja estimó que las medidas contra la pandemia podían constituirse en factores de agudización de la crisis economica, social y política que Venezuela viene arrastrando en los últimos años. “Como no se tomaron las medidas necesarias ni se articularon los acuerdos que el momento exigía, el país ha seguido precipitándose por un vacío sin fin, en donde, la confrontación política polarizada se desarrolla de manera irracional”.

Por otra parte, argumentó que la crisis a consecuencia del derrumbe del precio del petróleo, la escasa producción nacional que no alcanza para proveer las necesidades mínimas, la inflación sin tiene barreras y la pobreza que se profundiza, extendiéndose a todos los sectores, “nos ahonda inexorablemente en un contexto global también en crisis, sumado a un sector de la oposición que sólo piensa en pescar en rio revuelto para tratar infructuosamente de hacerse del poder”.

Puntualizó que desde el MAS han insistido en la necesidad de construir los más amplios acuerdos o consensos para afrontar la situación que atraviesa el país. “Seguimos creyendo que aún hay tiempo por lo que es necesario deponer pretensiones mesiánicas y hegemónicas, mezquindades, sectarismo y los maximalismos. Hay que buscar los puntos de encuentro y acordarlos en favor de los ciudadanos y por el país”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda