La constituyente María Alejandra Díaz aseveró este viernes que la sala constitucional del TSJ hizo justicia al derecho a la información de casi 10 millones de venezolanos que se ven afectados con el cese de operaciones de Directv Venezuela y destacó que la orden es restituir la señal de Drectv.

«Se ordena que la empresa Directv Venezuela continúe de manera inmediata con la prestación del servicio, se orden a Conatel que designe una junta ad hoc de Directv Venezuela, la cual estará presidida por Jorge Eliezer Márquez Monsalve y tendrá amplias facultades para restablecer los servicios de televisión por suscripción y garantizar derechos laborales de los más de 600 trabajadores que quedaron desempleados», detalló al leer el fallo de la sala constitucional del TSJ.

Díaz, declaró que luego de que el Comité de Usuarios introdujera un recurso de amparo ante el TSJ, la sala constitucional emitió una medida cautelar a los usuarios de Directv. «Directv es una operadora que tiene una conseción por parte del Estado venezolano y debe cumplir leyes internas, con la constitución y con el contrato y ahora de manera unilateral e ilegal suspendió el derecho a la libertad de expresión y comunicación de casi 10 millones de venezolanos», enfatizó.

A la vez que negó que Directv saliera del país porque no pudo cumplir con las leyes venezolanas. «Desmentimos la posición embustera de Directv al alegar que no podía cumplir con las obligaciones establecidas en la ley porque lo venía haciendo desde 2005. Es falso cuando se dice que Directv no podía cumplir con la ley», aseveró.

El TSJ/ANC ordenó a Conatel tomar las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, así como sedes comerciales, y demás adjudicaciones de DirecTV Venezuela. Además, ordenó que se designe una junta ad-Hoc para la empresa, que estará presidida por el director del ente, Jorge Elieser Márquez.

“La sentencia, con ponencia conjunta de los Magistrados y Magistradas que integran la mencionada Sala, ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa. Para ello Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, indica una nota de empresa emitida hoy por el Supremo ligado al chavismo.