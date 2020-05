El líder del Frente Nacional de Derechas Unidas (FDU) en Venezuela, Marcos Polesel, pidio este viernes a los Estados Unidos impedir la entrada de los cinco buques iraníes.

“Esa gasolina que viene desde Irán no es para el pueblo. Esa gasolina se revertirá en contra nuestra, para mayor represión y sometimiento, ¿O acaso creían que era para mitigar las necesidades de la población? El que cree eso es que todavía no sabe la clase de criminales que tenemos en frente. Además, ¿cuántas armas y municiones podrán estar transportando esos buques que además traen gasolina? (…) no es ningún secreto que el terrorismo islámico tiene centros de adiestramiento en Venezuela”.

Para Polesel los Estados Unidos lleva «demasiado tiempo permitiendo una situación peligrosa para su seguridad nacional».

“La gasolina que viene de Irán es para las lanchas, aviones y semisumergibles que utiliza el narcotráfico (…) una parte irá a abastecer el parque armamentístico del régimen, terroristas islámicos, de los colectivos y de sus pranes, otra ira a los negocios de las mafias militares y una gran parte irá a Cuba, (…) esos buques no deben llegar a Venezuela, si los Estados Unidos lo permiten, estarán alimentando el gran monstruo que se instauro en nuestra nación”, dijo.

Agregó que la estrategia del chavismo ha sido la misma aplicada en Cuba en los años 1960. “El régimen primero destruye a propósito la capacidad productiva de la industria energética. Nos deja sin gasolina. Y luego responsabiliza a los Estados Unidos por su bloqueo (…) Esta es la vieja patraña cubana pero colocando a Venezuela como la piedra de la discordia”.