El mandatario Nicolás Maduro reprochó este martes la postura que ha tomado el Gobierno de Estados Unidos al decir que no sabía nada de lo que estaba pasando en Venezuela pues, según el mandatario nacional, Donald Trump recibe a diario reportes de lo que ocurre en en el país.



«El mundo se pregunta quién organizó esta incursión mercenaria y terrorista que venía a llenar de violencia a Venezuela. Quién la organizó. Quién dio la orden. Quién la financió. Cuándo, dónde y cómo son respuestas que comienzan a salir y que se van a profundizar en la investigación en las semanas que están por venir. Ayer, el presidente de Estados Unidos salió en una residencia, por una carretera, y declaró que se estaba enterando de lo que había sucedido en Venezuela 48 horas después. Donald Trump está informado de Venezuela por reportes que le llegan todos los días a primera hora de la mañana y al cierre de la jornada de trabajo», dijo Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

«Quienes conocen la Casa Blanca así lo atestiguan. Todos los días tiene un reporte: Venezuela, Venezuela, Venezuela… Es imposible que no se le informase el mismo domingo lo que había acontecido en Venezuela y era noticia mundial. Imposible que no le informaran lo que estaba aconteciendo. Es imposible que llegara el martes 5 y no supiera nada. Una mentira inverosimil. Declara y queda para la historia que no sabía nada, que se acababa de enterar y que él no tiene nada que ver con esa operación», agregó Maduro.

En la misma línea Maduro recordó las declaraciones que diera este martes, más temprano, el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.

«Mike Pompeo declaró que ellos no habían tenido participación directa en estos eventos. Bien podría preguntarse un buen periodista si habrán tenido participación indirecta. Lo cierto es que en Estados Unidos comienzan a surgir informes, versiones, entrevistas, artículos, sobre lo que ya conocen como ‘La bahía de cochinos venezolana’. Yo creo que los hechos hablan por sí solos», recalcó.

Maduro continuó dando su versión de los hechos indicando que la Casa Blanca mantiene relación directa con Jordan Goudreau, argumentando que este ex boína verde del ejército estadounidense sirvió como guardaespaldas de Trump y jefe de seguridad en el concierto Aid Live Venezuela, realizado en Cúcuta, Colombia, el pasado 22 de febrero de 2019.

«Quien quiera buscar más elementos podrá conseguirlo en Estados Unidos. Este señor, Jordan Goudreau, ha trabajado de manera directa con Donald Trump. Ha prestado servicio de seguridad en contrato con la Casa Blanca. Ha prestado servicio de guardaespaldas a Trump en muchas oportunidades. Jordan Goudreau fue quien contactó al Departamento de Estado de los EEUU para ser el jefe de seguridad en el show que montaron en la frontera de Cúcuta el 22 de febrero de 2019, con el famoso multimillonario Richard Branson, hoy quebrado por el coronavirus. Este hombre, vinculado al espectáculo, turismo, aerolíneas, le hecho el trabajo sucio a Reino Unido, a la CIA, y fue quien organizó aquel concierto donde el jefe no fue otro sino Jordan Goudreau. Lo trajeron por el nivel de confianza que tiene el gobierno de Colombia, el Departamento de Estado y Trump, creyendo que 24 horas después entraba la invasión disfrazada de ayuda humanitaria».

Maduro aseguró que Goudreau negoció con el Departamento de Estado de EEUU, Juan Guaidó y JJ Rendón, «la invasión mercenaria a Venezuela».

«Jordan entra en negociaciones con el Dpto. de Estado, con la oposición encabezada por Juan Guaidó, quien delega en JJ Rendón, prófugo de la justicia venezolana por múltiples delitos. También un tal Sergio Vergara, prófugo, mitómano, estafador. En ellos delega el proceso de negociación para contratar los servicios de una empresa de seguridad, militar, para la invasión mercenaria en Venezuela», afirmó.

Nicolás Maduro insistió en que la operación tiene el consentimiento del presidente de Colombia, Iván Duque. Además está de por medio un contrato de 212 millones de dólares. Esto haciendo mención a la entrevista que hiciera la periodista Patricia Poleo a Jordan Goudreau en su programa Factores de Poder el domingo en la noche.