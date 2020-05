Nicolás Maduro dejó entrever en videoconferencia hacia EEUU su intención de visitar ese país, pese a la orden de captura del Departamento de Justicia en su contra.



«Espero estar pronto en Pittsburgh visitándolos. O en septiembre si es posible en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. En cualquiera de los dos», adelantó Maduro en VTV.

Maduro consideró que, por lo que he vivido en los últimos años, «parezco Matusalen. He sobrevivido a atentados. 15 millones ha ofrecido por mi cabeza Donald Trump, pero no han podido ni podrán con nosotros».

«Tenemos un enemigo interno. Esos factores mueven dinero todos los días para sabotear los servicios públicos. El país. La economía. El petróleo. También tenemos a otro enemigo, el imperialismo», agregó.

Por último puso de tarea a Padrino López y Remigio Ceballos que «en 3 meses quiero que todos los CPT tengan sus cuerpos combatientes. Sus fusiles. Misiles. Todos».

El día de ayer el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, informó que si Nicolás Maduro viaja a un país que tenga extradición con EEUU podría ser detenido.

El Departamento de Justicia puso 15 millones de dólares a la captura de Nicolás Maduro. También puso una recompensa por otros personeros como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino Lópe y Maykel Moreno.