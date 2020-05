Nicolás Maduro anunció este jueves 15 casos nuevos de coronavirus, todos importados. Dichos positivos son de Brasil (6), Ecuador (6), Colombia (2) y Chile (1).



«Seis casos de Ecuador para que vean como debe estar cundido ese país, debido al traidor de Lenin Moreno», agregó Maduro en VTV.

Afirmó que si no tuviera cuidado con todos estos casos, «quién sabe a cuántos no estarían infectando en la calle. Hoy tendríamos 369.460 casos y 14.200 fallecidos si no hubiésemos tomado las medidas. Sería una curva mortal como tienen Brasil. Ecuador. Chile. Colombia. EEUU».

«Si nosotros aflojáramos por presión de la ultraderecha, se dispararían los casos. Lo importante es que tenemos la curva aplanada… A todos se les ha hecho la cuarentena al regresar y cuando son enviados a su estados», acotó el líder del oficialismo.

Maduro además denunció que no existe gobierno «que proteja al pueblo de Colombia, sobretodo el de la frontera. Y por allí vienen de 800 a 1.200 diarios y ahí los recibimos».

Preparan supuesta nueva incursión

Maduro por otro lado, denunció que se prepara otra incursión desde Colombia, y todo apunta «a Iván Duque».

«Los sicarios del intento de incursión han recibido una derrota y seguro lo intentarán de nuevo porque nuevos grupos mercenarios se están conformando en Colombia. Quienes los conforman. Quienes los financian. Quienes los protegen. Y todo apunta a Iván Duque. Se están preparando nuevos grupos. Así lo denuncio», afirmó el Mandatario/ANC.

Afirmó que estos grupos «convierten la política en un acto de mercenarios. De fusiles. Todo esto por una oposición extremista colonizada desde Washington».