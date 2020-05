Nicolás Maduro anunció este martes un solo caso de coronavirus en 24 horas para llegar a 423 contagios en total, y además informó que extiende por un mes más el estado de alarma en la nación.

“Llevamos el pulso contra estos narcotraficantes. Las declaraciones de varios de estos mercenarios, que pidieron y están delatando todo el complot de la Casa Blanca y EEUU contra Venezuela. Extraordinaria esa rueda de prensa del ministro Jorge Rodríguez”, afirmó Maduro por VTV.

Sobre la actualización de casos de coronavirus, señaló que “hoy solo tenemos un solo caso. Después de venir con 12 o 14 casos. Un caso del estado Aragua, una mujer del municipio Santiago Nariño, enfermera. No ha tenido contacto con personas con Covid-19 ni con venezolanos que han regresado. Ella dice que ha salido mucho a la calle. Ella rompió con la cuarentena y se transforma en una multiplicadora de esta enfermedad”.

“Estoy firmando la renovación del estado de alarma por 30 días más, para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Que se vaya a la sala constitucional este decreto”, acotó.

Continuando su alocución sobre el Covid-19, reiteró que “si se dejan que se relajen las medidas, aquí puede haber un rebrote así como en Europa, en EEUU, en Brasil. A la familia venezolana le digo que no aflojen, más disciplina, más conciencia. Muchas personas salen y andan con un relajamiento. Venezuela tiene grandes logros s lo comparamos con otros países, hemos llegado a 423 con este caso. 220 casos recuperados, solo 10 fallecidos. Nosotros no aflojamos, no es tiempo de aflojar. Hoy recuperamos a 15 pacientes”.

“Hoy llegó un nuevo envío de apoyo humanitario, de ayuda de la China, con todos los equipos. Venezuela no está solo y recibe apoyo de potencias como China y Rusia. Apoyo se aliados como Cuba. De la OMS y la OPS. ¿Qué sería del mundo actual si no existiese la China?”, aseveró.

Finalmente, Maduro dijo que “algo que nos enseña toda esta situación que enfrenta la humanidad, yo lo veo en el mundo, unas contradicciones en el mundo capitalista, los lleva la locura, entre la cuarentena y la economía. Dicen que la economía hay que abrirla, abren bares, discotecas, librerías. Es una locura que les prohíban a trabajadores del campo en Europa ir a trabajar. Ahora entonces están relajando, y el resultado ha sido un rebrote. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Muestra orden es incrementar la producción”.