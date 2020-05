La madre de Luis Pérez, el joven con discapacidad excarcelado hoy, agradeció al Foro Penal por su labor para lograr su liberación.



“Mi agradecimiento al Foro Penal que me ayudaron y me metieron la mano porque no iba a poder pagar todo esto, pero gracias a Dios pudimos, lo logramos”, indicó.

Dijo sentirse muy feliz por ya tener a su hijo en casa, aunque reveló que estaba adolorido por los golpes que habría recibido por los funcionarios policiales.

“Estoy muy contenta porque tengo a mi hijo en casa. Adolorido todavía por los golpes, pero gracias a Dios ya está aquí”, señaló.

#28May El joven con discapacidad en el estado Lara, Luis Pérez, ya se encuentra en casa con su madre luego de ser excarcelado la madrugada de este jueves por funcionarios del régimen venezolano que lo detuvieron durante una protesta en la entidad. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/y6MnT3C8Cg — TVV Noticias (@TVVnoticias) May 28, 2020

Más temprano…

La madrugada de este jueves fue finalmente excarcelado el joven con discapacidad Luis Pérez, detenido hace 20 días por protestar.

Así lo informó el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, vía Twitter, donde señaló que fue en la madrugada de hoy que excarcelaron al joven Pérez y lo llevaron a su casa.

«Hoy amanece en su hogar, con su madre. Felicitamos a Abraham Cantillo y a nuestro equipo del Foro Penal de Lara por su constancia y dedicación ¡Seguimos!», apuntó.

Alfredo Romero, director presidente de la ONG, también lo señaló:

«7:20AM #Lara EXCARCELADO Luis Pérez Luna, quien tiene discapacidad cognitiva, y quien fue detenido por protestas el #9Mayo en El #Tocuyo .Gracias equipo de Foro Penal».

Pérez, un joven con discapacidad, fue detenido por protestar y cacerolear ante la precaria situación de los servicios básicos en Lara.

El larense con discapacidad cognitiva fue detenido el pasado 9 de mayo y 20 días después, fue que el MP le otorgó la cautelar sustitutiva de privativa de libertad.

“A solicitud del @MinpublicoVE fiscalía 29 (Lara), el Tribunal de Control N.-7 otorgó medida cautelar sustitutiva de privativa de #libertad en favor del ciudadano Luis Pérez #DDHH”, posteó Saab en su cuenta Twitter ayer.