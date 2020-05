La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este jueves que los grupos armados de Petare son auspiciados y financiados por quienes ejercer el poder.



“Estamos viviendo la naturaleza más cruda de este tipo de sistemas. Por un lado, el hambre que están sufriendo los venezolanos y por el otro, la violencia y la muerte descontrolada y además generalizada. La única manera de lograr la tranquilidad, la paz y la estabilidad es logrando nuevamente el control total del territorio por parte de las instituciones del Estado. Pero que quede claro. de un Estado libre, no de un estado criminal-terrorista. No hay manera de que este régimen logre tener el control y evitar el caos creciente que ellos mismos provocaron. Estas bandas fueron auspiciadas, organizadas, financiadas y armadas por quienes ejercen el poder. Si no avanzamos con el Tiar, lo que ocurre en Petare puede ocurrir en toda Venezuela”, señaló.

Agregó: “Este es un régimen que se ha quitado todas las caretas. No hay posibilidad de control, ni del servicio de orden por parte de los organismos de seguridad del Estado. Y el ejemplo más palpable y cercano es lo que ocurre en Petare, en donde además el régimen utiliza a estos grupos criminales armados hasta los dientes para imponer su esquema de control y de silencio. Esto es brutal y criminal y sin duda, es insostenible. Y los escenarios son muy peligrosos y dolorosos”.

Resaltó que el “régimen” utiliza la pandemia para afianzar el control en los ciudadanos y evitar que los venezolanos alcen su voz a favor de la libertad. “Los sistemas totalitarios utilizan fenómenos emergentes, como la pandemia, para afianzar sus mecanismos de control y lo hacen por las vías de información, por la gente y la comida. Entonces te encuentras que ellos pretenden mantener un confinamiento indefinido para neutralizar a la población y esconder la realidad del colapso del país. A estos tipo no les importa que la gente se muera de hambre, esa es parte de su estrategia”.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela aseguró que los venezolanos no están solos. Sostuvo que la comunidad internacional acompaña a Venezuela en su lucha por la restitución de la democracia. Sin embargo, resaltó que es necesaria un dirigencia que les dé confianza para avanzar en la ruta que lleve a un cambio político.

“No estamos solos y muchísimo menos desahuciados. Si algo hemos demostrado los venezolanos, es que habíamos luchado por 20 años prácticamente solos porque elevábamos nuestras voces por el mundo y nos daban la espalda. Pero eso ha cambiado porque ya no se puede esconder el sufrimiento de los venezolanos y además, este tipo de sistemas no se pueden contener dentro de unas fronteras. Todos sabemos que los últimos actos que hubo de desestabilización de la región no fueron casualidad, salieron de aquí, amparados por el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla”.

Indicó que la agenda de Venezuela también es prioridad para el gobierno de Estados Unidos debido a que también afecta a su seguridad. “Lo que ocurre en Venezuela es prioridad para la seguridad hemisférica e incluso para la seguridad de Estados Unidos. No tengo duda de que esto no tiene vuelta atrás. No puedo decir cuánto falta porque muchas fuerzas interactúan entre sí, pero la desarticulación del Estado criminal no se va a detener”.

Mantiene su posición de que es necesario tomar acciones que lleven al “régimen” de Maduro a evaluar el costo de mantenerse en el poder. Para ello, recalcó, es necesario hacer uso del Tratado de Asistencia Reciproca que le permite a los países de la región articular nuevas acciones.

“En la mentalidad criminal lo que se busca es cómo sobrevivir un día más. Frente a eso, se debe imponer la fuerza de los venezolanos con el apoyo genuino de la comunidad. Lo que hemos planteado es que amparados en el Principio de Responsabilidad de Proteger y de un organismo regional poderosísimo, como lo es la Organización de Estados Americanos, sea activado el TIAR y eso nos da una serie de acciones que permitiría a los países ayudar a Venezuela”, finalizó.

Nota de prensa