El diputado Luis Parra (ex PJ – Yaracuy), quien se considera presidente de la AN, aseguró que las sanciones han agravado la crisis junto a las política erradas «de quienes ejercen el poder».



«Es cierto que la crisis en nuestro país fue generada por las políticas erradas de quienes ejercen el poder desde hace casi 22 años, y por ello la mayoría de nuestro pueblo quiere cambio. Pero no es menos cierto que las sanciones que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo han impuesto sobre Venezuela han agravado la crisis política, económica y social», añadió Parra en Twitter.

Aseveró que algunos políticos pretenden «que con el padecimiento y sufrimiento del pueblo se logre el cambio político que ellos no lograron por sus ambiciones y por los múltiples errores cometidos».

«Es inaceptable que unos dirigentes a quienes no les falta absolutamente nada dentro y fuera del país, promuevan hambre, caos y miseria al pueblo a través de las sanciones y el bloqueo. Hoy vivimos un momento cumbre de las consecuencias de las sanciones, en medio de la cuarentena donde debemos estar en nuestras casas cesan las operaciones de Directv, afectando directamente a más de 10 millones de venezolanos», expresa Parra.

El cuestionado diputado señala que en medio de la crisis en el suministro de combustible, «solicitan a gobiernos del mundo que impidan la llegada de gasolina a Venezuela, además de que no envían el combustible que produce Citgo».

«El diputado de La Guaira, Juan Guaidó, los miembros del G4 y todos esos dirigentes que promueven las sanciones y el bloqueo, son tan culpables como Maduro de la crisis que el día de hoy tenemos en Venezuela», agrega.

Asimismo se refirió a esto al pedirles que entiendan que «la ambición de poder de ustedes no está por encima de la vida, la salud y el bienestar de nuestro pueblo y este pueblo logrará el cambio político por encima de la confrontación de ambiciones».

«Desde la Asamblea Nacional le decimos a los gobiernos del mundo que valoramos el interés mostrado por Venezuela pero todo debe ser dentro de la CRBV y garantizando el bienestar de nuestro pueblo», finalizó.