El periodista Hernán Lugo-Galicia señaló este martes, en una nota en Te Lo Cuento News y por el canal de YouTube en vivo, que un grupo estadounidense la pasó la información al gobierno de Nicolás Maduro de los desembarcos. Y por eso, dice, «los estaban esperando».

“Ya las autoridades estaban alertadas de que eso iba a pasar. Evidentemente aquí los estaban esperando. Se habló de 19 fuerzas de choque o comandos que entrarían a Venezuela (según el capitán Javier Nieto Quintero) y han agarrado supuestamente a dos nada más (Macuto y Chuao). El gobierno compró la información de que esos grupos venían al país”, expresó Lugo-Galicia vía YouTube.

«La información, proporcionada al chavismo provino de varias fuentes: Los interrogatorios a Rubén Fernández Figuera, capturado en el país a fines de marzo; las declaraciones de general retirado, Cliver Alcalá Cordones que, antes de entregarse a las autoridades antinarcóticos de EEUU hablaron de un supuesto contrato para financiar al “Ejército Libertario”, suscrito por el gobierno interino de Juan Guaidó, como lo registró El Nuevo Herald de Miami, entre otros medios pero los mejores datos fueron entregados por un grupo radicado en Norteamérica».

«La organización estableció contactos con autoridades maduristas por diversas vías; una de ellas, fue mediante un correo encriptado, abierto en protonmail.com, que enviaron a cuerpos de seguridad militar y policial. La otra fue una reunión personal entre enviados, revelaron fuentes militares.

«En el texto, las personas ofrecían en inglés “cooperación con las autoridades” y aseguraban tener “informantes en el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, el FBI” y que, de llegar a un acuerdo –que se supone era financiero- un representante en Caracas se reuniría con el régimen».

«La información que alegaban tener era de alto calibre. De manera directa indicaban: Habrá “una introducción de tropas en territorio” venezolano, el secuestro o muerte de Maduro, que la CIA asignó $250 millones para la operación especial, y que “comenzará a actuar en el futuro cercano”. El informe tenía fecha del 1 abril y el correo expiraba 5 días después».

Usted puede leer la nota escrita completa aquí: ¿Quiénes “vendieron” la Operación Gedeón?

Si el grupo se sabía descubierto, ¿por qué decidió actuar?

Por otra parte, el periodista aseguró que el grupo, al saberse descubierto días antes, “tomó la decisión de actuar». «Quizás por eso fueron capturados de esa manera. Ellos habrían pensado que podía tener éxito. Veremos que va a pasar en las próximas horas. Si existe un grupo radical, desligado a Guaidó, que quiere lograr la libertad de manera violenta. Quedó demostrado que el gobierno de Guaidó no tenía dinero. El hijo de Baduel no estaba en la lancha en Chuao, sino en tierra. Hay un grupo que efectivamente vendió a los atrapados en esta operación. Se ha señalado que los estadounidenses detenidos no están vinculados a Donald Trump”.

Debilidad de la Fuerza Armada y encuestas

Lugo-Galicia asegura que, tras los hechos ocurridos en Macuto y Chuao, se evidencia «inconformidad» que en las Fuerzas Armadas “hay inconformidad”.

“Las Fuerzas Armadas han venido variando su número de personal. Habría apenas 70 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, y por eso le han dado la importancia a las milicias. Recurren a esta instancia porque saben que en la FAN no están conformes con la situación que estamos viviendo. Tiene a unos 5 mil colectivos armados y con radios dispuestos a responder. Cabello con 5 llamadas supuestamente puede activar a esos 5 mil colectivos”, reiteró.

Por otra parte, aseguró que “según encuestas, un 80% de las personas en Venezuela apoyarían una intervención, siempre y cuando sea en el territorio venezolano. Ellos acudirían al miedo, activando a esos colectivos, aunque no creo que el venezolano se deje meter miedo. No quiero pensar en una guerra civil, aunque eso lo está planteando el gobierno, porque ellos saben que ya la situación es inaguantable, sin gasolina, sin comida, eso va a estallar en un momento, no sabemos cuándo. Esa situación está ahí y ellos están tratando de contenerla”.

“En operaciones de inteligencia y contrainteligencia se tiene un plan B y un plan C. Este grupo debía tenerlos pero como evidentemente esto fue apresurado, el gobierno mismo trató de minimizar desde el punto de vista mediático cualquier cosa que les pudiese afectar. Las cosas en las Fuerzas Armadas no pueden estar muy bien actualmente, mucha gente quiere la libertad de Venezuela y puede estar en peligro, quieren otro tipos de Fuerzas Armadas, y un gobierno de transición distinto al de la oposición de Guaidó”, acotó.

Finalmente, Lugo-Galicia aseveró sobre posibles nuevas acciones que “las mejores cosas no se dicen, y nadie en la oposición no va a decir que se tiene preparado”.

Haga click aquí para ver la entrevista completa en YouTube de Te Lo Cuento News