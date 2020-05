Luisa Ortega Díaz negó que tenga algo que ver con la Operación Gedeón y reiteró que continúa denunciando a Maduro ante instancias internacionales para que abra una investigación en su contra, en entrevista concedida a La Gran Aldea.

«Creo que se han ejecutado acciones que no favorecen el orden democrático ni el Estado de derecho. Yo estoy proponiendo que rescatemos el poder del voto, porque cualquier otra lucha distinta es poco ciudadana. Ahí está la “Operación Gedeón”, yo no sabía, ni participé en esa actividad, soy una demócrata y mal podría estar apoyando acciones bélicas como esa, o alentando una intervención militar en mi país. No estoy de acuerdo y las rechazo», expresó.

Defendió las elecciones parlamentarias. «Si todos vamos a las parlamentarias, yo creo que Maduro sacará siete diputados. Yo en las elecciones presidenciales de 2018 le dije a la gente que no fuera a votar, pero estaba equivocada, me equivoqué. Si hubiésemos decido participar, con tiempo, Maduro no estaría en Miraflores. Hay que asumir responsabilidades, los dirigentes políticos deben revisar si lo que se ha hecho hasta ahora es lo correcto. Nosotros tenemos opositores, pero no oposición, porque esto último es un cuerpo monolítico, que lamentablemente no tenemos hoy. Hay que establecer una verdadera unidad en función de rescatar el poder; y si hay elecciones se debe acudir a defender los espacios».

Asimismo, aseguró que tiene mucho tiempo que no habla con Guaidó. «Yo pienso que bien porque no he tenido problemas, pero tengo mucho tiempo que no converso con el presidente Guaidó, ni con ninguno de sus representantes importantes. Frente a planteamientos que he hecho, nunca he tenido ninguna respuesta. Creo que ha faltado inclusión y la incorporación de todos».

Hace una semana, el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez mostró nuevas pruebas sobre la fallida Operación Gedeón, donde vincula a Hernán Alemán y Cliver Alcalá como los principales promotores de la incursión marítima contra Nicolás Maduro, que además salpica a la exfical Luisa Ortega Díaz.

