La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, sostuvo este jueves que si con la violencia y con los criterios extremistas violentos “se pudieran resolver” los problemas de Venezuela, los escenarios que “hemos tenido” durante los últimos 20 años hubiesen dado algún resultado.

“Si bien es cierto que el país está atravesando la peor crisis humanitaria compleja de la historia, donde los servicios públicos son una calamidad y el poder adquisitivo ha llegado a niveles extremos de devaluación, también lo es que la solución a esta terrible situación no es precisamente una salida violenta”.

Durante el programa “Vladimir a la Una” que trasmite Globovisión, Gómez señaló que “si con la violencia y con los criterios extremistas violentos se pudieran resolver los problemas de Venezuela, los escenarios que hemos tenido durante los últimos 20 años hubiesen dado algún resultado, pero todos nos han demostrado que han sido desacertados y que cada vez que se ha presentado un escenario de violencia los sectores que han venido entregando su vida a la lucha democrática, pierde la esperanza, porque cada proceso de violencia que se presenta lo que hace es retrasar la evolución o la trasformación que necesita la nación”.

Como mujer demócrata y luchadora social- continuó- siempre me he desligado de grupos armados, subversivos, violentos y de acciones políticas extremas que no le han dejado absolutamente ningún beneficio a la sociedad venezolana, “por falta de concertación y responsabilidad política de ambos sectores, no hemos logrado avanzar hacia la solución que hoy exigen los ciudadanos, pero hay una sociedad y una generación de demócratas que no acompaña bajo ninguna circunstancia condiciones violentas o que puedan enmarcarse en los esquemas golpistas, porque siempre hemos repudiado ese tipo de accionar”.

“Desde toda instancia me desligo y desvinculo de cualquier acto de violencia que le pueda generar retroceso y dilación a la transformación democrática que todos los venezolanos estamos esperando para mejorar todas las condiciones en lo económico, social y lo político”, aseguró Gómez.

Las pésimas políticas públicas del gobierno de Nicolás Maduro, que se dice llamar revolucionario, – aseveró- son las principales responsables de que el pueblo venezolano este viviendo esta deficiencia y decadencia, “pero no por esta razón los demócratas vamos a acompañar un hecho o una acción violenta que para cualquier esquema de avance y de evolución le va a generar a los venezolanos la transformación de las políticas económicas para dignificar su calidad de vida”.

Acciones frente al Covid-19 en Táchira



Durante su intervención en el programa televisivo la mandataria tachirense destacó el trabajo que se ha venido llevando a cabo de manera mancomunada con organismos internacionales para atender la pandemia del Covid-19 en la entidad, en cuanto a la atención hospitalaria y ambulatoria.

De igual manera señaló que a fin de establecer mecanismos que permitan afrontar la presencia del coronavirus en la región se han establecido contactos con los representantes y autoridades del gobierno nacional y el Ministerio de Salud, “lo que nos ha permitido avanzar en la dotación de insumos a hospitales y ambulatorios en el entendido que lo importante es la salud de la población”

Desde el ejecutivo regional – informó Gómez- se han implementado políticas públicas de motivación para el personal, “pues es bien sabido que el salario en el sector salud no dignifican la vocación y el compromiso que nuestro personal de salud ha venido teniendo en la atención a la pandemia del Covid-19, es por eso que en alianza estratégica con entes nacionales se han articulado algunos programas sociales para atender al personal médico hospitalario en reconocimiento al esfuerzo que ha venido haciendo en estas 8 semanas de contingencia”.

Por otra parte aclaró que el gobierno regional lleva la data y la estadística de los casos de coronavirus que se manejan propiamente en el Táchira y que la autoridad de salud regional ha levantado el expediente epidemiológico y están siendo tratados en los centros hospitalarios, “no estamos certificando casos que no manejamos, por lo cual existen muchos casos que no han sido registrados por la gobernación, puesto que los mismos se adjudican a una data nacional que controlan directamente las autoridades nacionales”.

La mandataria regional destacó la importancia de actuar articuladamente en el marco de la pandemia Covid-19 en aras de proporcionar a la población tranquilidad y confianza, “poder diseñar estrategias de manera conjunta con entes internacionales y nacionales además de autoridades políticas de diferentes sectores, ha permitido fortalecer e intensificar las acciones en nuestras sedes hospitalarias, lo que ha generado de cierta manera calma y sosiego a la colectividad tachirense”.

Nota de prensa