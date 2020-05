El subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguró este jueves que los buques iraníes son una «distracción» y que aún con ellos, no se detendrá “lo inevitable”, que es una transición en Venezuela.

“Los buques petroleros iraníes que llegan a Venezuela no son más que una distracción. Estos buques no harán nada para ayudar a los venezolanos, solo ayudarán a sostener el régimen. No detendrá lo inevitable: una transición democrática que restablezca la prosperidad”, señaló vía Twitter.

Irán envió a Venezuela cinco tanqueros cargados con gasolina para ayudar a paliar la grave escasez de combustible que se ha generado desde antes de la cuarentena.

De esos cinco, cuatro ya están en aguas venezolanas y hasta el momento no se han registrado incidentes en el trayecto marítimo. Ya Irán había amenazado a EEUU de responder cualquier acción contra los buques.