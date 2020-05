El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, afirmó este martes que el TSJ oficialista realiza “lo mismo de siempre y no existe” al anular a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó y declarar válida la de Luis Parra.

“Que si el tsj (en minúsculas) acaba de decidir que… Lo mismo de siempre. Ese tribunal de pacotilla no existe. La @AsambleaVE es una sola y es la que preside @jguaido. Lo que tenemos que hacer es intensificar todo para lograr que Venezuela salga de esto”, expresó Guanipa vía Twitter.

Más reacciones



Mientras que el diputado en el exilio Luis Florido (Lara-UNT) afirmó que “señores del ilegitimo TSJ, váyanse bien largo al Caracas Country Club. Acá hay una sola @AsambleaVE presidida por @jguaido y reconocida por el mundo. Punto!”.

“Vladimir Villegas tiene tiempo haciendo lobby para entrar como Rector (Presidente) del CNE. Hoy salió de Globovision por «presiones de CONATEL). TSJ de Maduro valida la junta directiva de Luis Parra para la AN. Los nuevos rectores deben ser nombrados por la AN. ¿Coincidencia?”, posteó en Twitter el periodista Federico Black.

El presidente de GANA, Enrique Aristeguieta Gramcko, indicó en Twitter que “según El nuevo País y Zeta, el espurio TSJ de la Usurpación declara válida la A N del traidor Parra y prohíbe el funcionamiento de la legítima AN. Eso, unido a la acción del Sardanapalo de la seudo Fiscalía deja clara la situación”.

“La decisión de la Sala Constitucional de TSJ no deja lugar a dudas; la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es la que se eligió el 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo y la preside el Colega Parlamentario @LuisParraVe ahora esta decisión no pone fin al desacato per se”, posteó el constituyentista Francisco Torrealba.

