El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa (PJ- Zulia), insistió este domingo, durante una sesión del Parlamento, que el socialismo del siglo XXI ha sido una plaga para Venezuela. «Todo lo que toca lo convierte en estiércol».

“Venimos a esta AN para ser caja de resonancia de la frustración, rabia y esperanza de todo el pueblo venezolano. Esta dictadura de Maduro y sus cómplices es la demostración del profundo fracaso de lo que nos vendieron como socialismo del siglo XXI. Son literalmente el Rey Midas al revés. Todo lo que tocan lo convierten en estiércol, pero lo más grave es que toda la locura a la que nos han sometido significa pérdida de vidas, enfermedades, inflación, desempleo, escasez y hambre, el venezolano no tiene nada porque Maduro arruinó a Venezuela”, dijo.

“Años con controles de cambio y estamos en una mega devaluación. Años con control de precios y tenemos años con hiperinflación. Años arruinando bancos y no tenemos efectivo, años controlando precios de los pasajes sin financiar el transporte, acabaron con el transporte público. Años controlando los servicios públicos y acabaron con todo. Años reprimiendo y matando, pero no hay seguridad, años hablando de medicina familiar y módulo barrio adentro, trayéndose a médicos cubanos y ahora en plena pandemia mundial no tenemos un sistema de salud y las medicinas no se pueden comprar. Años persiguiendo y destruyendo la empresa privada y al productor nacional, Mercal, Pdval, Abastos Bicentenario, Clap, y los venezolanos se están muriendo de hambre. La poca comida disponible es la de nuestros productores que han sido perseguidos y han dado la batalla, años restringiendo las comunicaciones y la libertad de expresión, y acabaron con todo, ya que los medios de comunicación están reducidos a su mínima expresión”, aseveró.

Hizo énfasis en el tema de la gasolina por los últimos anuncios brindados por la dictadura de Maduro, por lo cual acotó que es inaudito que un país petrolero esté sin gasolina porque han acabado con absolutamente todas las riquezas de la nación.

“Años saqueando la empresa petrolera y ahora no tenemos gasolina. Lo de Pdvsa es uno de los crímenes más graves que se han cometido contra la República. ¿Por qué tenemos que hacer alianzas con el terrorismo de estado Iraní para traer barcos con gasolina y pagarles con el oro de sangre cuando nosotros podíamos producir petróleo y tener gasolina para exportar? Ahora en medio de esta situación anuncia el incremento en los precios de la gasolina. Ahora que tenemos una economía destruida sin producción, con un salario integral de $4 al mes, es decir que ante este panorama nadie podría comprar gasolina”, dijo.

Guanipa aseguró que “esta dictadura no se va a poner nunca en los zapatos de los venezolanos». «No le importa la tragedia que ha generado, la economía ha sido destruida por la dictadura, la corrupción, las expropiaciones, los excesivos controles, la devaluación, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos. Por eso tenemos que lograr la democracia y la justicia, la atención de los sectores vulnerables, la recuperación de los derechos económicos, la producción nacional y la estabilización de los servicios públicos”.

“No nos cansamos de decirlo: la mayor plaga, el virus más peligroso en el mundo entero, es el socialismo del Siglo XXI, Ustedes son una plaga que quiere enfermar a nuestra sociedad y no se los vamos a permitir. Así como fracasaron con la economía, van a fracasar en la usurpación del poder. Ustedes fracasarán porque no podrán con la justicia. Fracasarán porque no podrán con la dignidad de los venezolanos. Los venceremos con unidad, con protestas y con presión nacional e internacional”, concluyó.