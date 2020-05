El procurador designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, aseguró este miércoles que la decisión del TSJ/ANC de reconocer la junta directiva de la AN dirigida por Luis Parra, busca seguir «neutralizando» a la AN y allanar el camino para unas parlamentarias.



«¿Qué pretende el régimen de Maduro con la decisión de la Sala Constitucional que proclama a Parra como Presidente y la anunciada criminalización de partidos político? Seguir neutralizando a la AN y, probablemente, allanar el camino para una fraudulenta “elección parlamentaria”, escribió en Twitter.

Así pues, aseveró que la organización de comicios parlamentarios convocados en las condiciones actuales » sólo será un instrumento para afianzar el autoritarismo de Maduro» y, dice, «agravar la emergencia humanitaria compleja».

«Sería un error volver a caer en el falso dilema de voto/abstención», apuntó.

Ayer, el TSJ reconoció la junta directiva de Parra y omitió la que fue electa con Juan Guaidó al frente.

“La decisión Nº 0065-2020, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, respondió a la solicitud de amparo constitucional que interpusiera el ciudadano Enrique Ochoa Antich contra la Asamblea Nacional, petición que fue declarada improcedente in limine litis al considerar que no existe actuación fuera del marco de la competencia constitucional y legalmente atribuida de la nueva Junta Directiva de la AN para el periodo 2020-2021, así como tampoco violación al derecho constitucional alguno por parte de los integrantes legítimos de la misma”, señalaron.

Y por tanto: «Queda prohibida la instalación de un parlamento paralelo o virtual, el cual no tiene ningún efecto jurídico, y establece que cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo”.