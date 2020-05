El procurador/AN, José Ignacio Hernández, aseveró este miércoles que se enteró de la Operación Gedeón como muchos venezolanos, por los medios de comunicación, y no tuvo ninguna vinculación en ello.

“Nynas es una empresa domiciliada en Suecia que tiene refinerías en Europa, en la cual Pdvsa tenía el 50,1% de las acciones a través de una filial de Pdvsa establecida en Holanda. El otro socio minoritario era un inversionista sueco privado. A mediados de diciembre del año pasado, Nynas se acogió a un procedimiento de bancarrota como resultado de las restricciones derivadas del programa de sanciones aplicado por el gobierno de EEUU, porque Nynas era considerado una filial de Pdvsa, porque esta tenía más de la mitad del capital social”, expresó Hernández en una entrevista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Vinculación con la Operación Gedeón



Sobre la Operación Gedeón, el diplomático opositor indicó que “la oficina del procurador especial nunca fue consultada sobre la Operación Gedeón, nunca revisó un proyecto de contrato, nunca participó en ninguna conversación o asesoría al respecto. Me enteré al igual que muchos venezolanos, en los medios de comunicación. Si me hubiesen consultado, hubiese pedido tiempo para brindar una asesoría adecuada. Lo que pasó y se estaba explorando, una salida por la fuerza del régimen de Maduro, es un hecho político y no un hecho legal. Como abogado hubiese dicho que eso no es un contrato, no es una relación jurídica”.

Venezolanos “perdimos el control” de las refinerías en Europa



Retomando al tema del caso Nynas, Hernández explicó que “en el marco de ese procedimiento de bancarrota, Nynas llegó a un acuerdo con las autoridades de Pdvsa designadas por el régimen de Nicolás Maduro, y a resultas de ese acuerdo, la participación de Pdvsa se redujo al 15%. Ahora Pdvsa solo es accionista del 15% de Nynas, y el 35% restante fue adjudicado a una fundación privada de la cual no se tiene algún tipo de información oficial, esto significa que los venezolanos perdimos el control de las refinerías en Europa”.

“El gobierno encargado de Guaidó y la oficina de la junta administradora 2 de Pdvsa, desde la oficina del procurador especial se envió varias advertencias, tanto a Nynas como al Departamento del Tesoro de EEUU señalando que las legítimas autoridades de Pdvsa no habían sido consultadas sobre la operación, ni la Asamblea Nacional. Lamentablemente esto no impidió que el régimen de Maduro llegara algún tipo de acuerdo cuyos detalles desconocemos por los cuales la participación de Pdvsa se redujo a apenas el 15%, a espalda de todos los controles democráticos que aplican en Venezuela en cabeza de la AN”, reiteró.

Proceso de quiebra



El procurador detalló que “tanto en Holanda como en Suecia la particularidad del caso Nynas es que no se trató de un acuerdo o un contrato entre Nynas y la Pdvsa de Maduro, se trató de la reestructuración en el marco de un proceso de quiebra, en la cual el juez de quiebra en Suecia tiene absoluto control del proceso, lo que sucedió porque Nynas había notificado en términos generales de la operación que fue cuando nosotros objetamos esa solución. Nynas debe haber presentado ante un juez de quiebra este plan de reestructuración, y el juez habrá decidido que esta es la manera apropiada para garantizar la continuidad operativa de Nynas”.

“En la oficina del procurador especial se coordinó las estrategias legales, las estrategias diplomáticas estuvieron a cargo tanto de los embajadores en el reino de los Países Bajos como en Suecia, la junta administradora 2 de Pdvsa mantuvo pleno contacto con Nynas. Lo que marcó este hecho es que era un proceso de bancarrota. El propio gobierno de Suecia señaló que ellos no podían entrometerse en un proceso de quiebra. El juez quería mantener la continuidad operativa de Nynas. Eso para los venezolanos implica perder un activo importante”, concluyó.

