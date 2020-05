El estratega político Juan José Rendón aseguró este sábado que Primero Justicia no analizó los hechos de la llamada «Operación Gedeón» en detalle antes de solicitarle a Juan Guaidó que lo destituyera de la Comisión de Estrategia de la Asamblea Nacional de la que forma parte junto al diputado Sergio Vergara.

«Me parece ligera su solicitud porque no están analizando los hechos. Los hechos es que esa operación infiltrada por los del régimen no pudo estar y no tenemos ninguna responsabilidad con esa pseudo-operación», explicó Rendón a la cadena alemana DW.

También consideró que dicha petición es «oportunista» porque «mientras el régimen está pidiendo alerta roja de Interpol por las personas que están en mi Comisión. Y que está masacrando a unos jóvenes patriotas que se prestaron engañados a esta cosa suicida. Mientras el mismo régimen reconoce que la financió. Que la siguió. Que la intervino, Primero Justicia se preste para eso y de paso me parece miserable que ese partido al cual yo ayudé en la campaña de Henrique Capriles, igual que estoy ayudando al presidente Guaidó, se distancie sin la mínima cortesía de pretender que se le explique hasta dónde fue el alcance de la exploración de escenario que se hizo el año pasado. Como no está involucrado el presidente Guaidó con eso, y se la lanza a una capitalización política barata de una coyuntura tan grave para Venezuela».