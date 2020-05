El estratega político Juan José Rendón aseveró este viernes que la “Operación Gedeón” no fue fallida, sino una “misión suicida” hecha para culpar a Juan Guaidó.

“Este no es un trabajo para mí, con todo respeto, esto no es que yo estoy actuando como estratega, que me contrataron y que yo tengo que tomar distancia. Esta es una lucha de muchos años donde para mí esta es una etapa más como la fue el apoyar a Henrique Capriles Radonski en su campaña también gratuitamente entre el 8 de diciembre cuando Chávez se fue a Cuba hasta el 17 de abril cuando el señor Capriles decidió no ir a cobrar su triunfo que le robaron en la calle, igual ha sido así siempre. No dependo de cargos ni nombramientos, mi lucha seguirá igual y no depende de eso”, detalló Rendón en una entrevista a Idania Chirinos de NTN 24.



Rendón asegura que “el régimen en paralelo recoge a un señor que no le hicimos un contrato, lo infiltran o lo captan, ya se sabrá. Y después de haber sido capturado uno de los colíderes, como Cliver Alcalá, y le capturan unas armas. Dice públicamente además el régimen que no solamente lo sabía todo sino que los ayudó ‘porque pobrecito los había dejado abandonados’. Promueven un teatro que no es ni siquiera una operación fallida. Para mí es una operación montada, teatralizada para que los muchachos patriotas que estaban con todo el deseo y las ganas de liberar a su país como estamos todos fueran a una playa donde los estaban esperado, ve a tú a saber con qué promesa”.

“No hubo una operación fallida, hubo un empujón a unos jóvenes valientes para que fueran a una misión suicida donde ellos los estaban esperando, para montar un teatro, culpabilizar al presidente, a nuestra comisión, a los presidentes Duque y Trump, que además es ridículo si el gobierno de Colombia es el que le captura las armas, y captura a Cliver y se lo entrega a los EEUU, entonces qué sentido tiene si tú estás promoviendo una operación después capturas a los jefes que tú estás avalando, es ridículo”, añadió.

Sobre el comité que integra, el esratega indicó que “el presidente Guaidó ha sido altamente criticado porque no ha dicho públicamente que hay un comité de estrategias, manejo de crisis para el cese de la usurpación que estuvo explorando todos los escenarios. Los exploramos desde que se constituyó, lo seguiremos explorando hasta que sea el caso y si no hay ningún cambio en las funciones de las personas que constituyen esa comisión. Explorar escenarios no es constitutivo de ninguna falta ni ética ni moral ni legal. Esa relación particular terminó en noviembre 8. Todo lo que el señor hace de noviembre 8 hasta la fecha es una cosa propia, decisión de ese señor”.

“Si es válido aprender, entender, hablar, buscar eventuales salidas sobre cualquier camino que exista para la liberación de Venezuela yo creo que esa exploración es perfectamente válida. Y lo voy a seguir sosteniendo en plena polémica, cualquier camino que tenga posibilidad, suene, el pueblo venezolano lo pida, o las circunstancias nos lleven a explorarlo, yo creo que no hay que descartarlo, lo he pensado siempre”, acotó.

Finalmente, Rendón destaca que “desde que me incorporé a la comisión mucha gente me criticó porque estaba callado, yo estaba tranquilo con todos los ataques porque sabía que es lo que estaba haciendo que era preparar los escenarios por si acaso. El presidente lo dijo por encima de la mesa y por debajo de la mesa, no descartamos nada”.

