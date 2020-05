Que el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, haya estado de acuerdo en un primer momento con una operación de fuerza para deponer al gobierno de Nicolás Maduro demuestra que en el seno de la oposición no hay claridad en una verdadera solución para la crisis venezolana, que no es otra que la negociación. Así lo consideró el presidente de Datincorp, Jesús Seguías.



“Lo más relevante es que Guaidó estuvo totalmente de acuerdo, en octubre pasado, con una operación de este tipo, que desde el punto de vista militar es suicida. Es estúpida. Y, desde el punto de vista político, demuestra que todavía no tienen claro cuál es la solución a la crisis venezolana, que no es otra que las negociaciones con el adversario, (que) EEUU lo decantó con el Marco para la Transición”, expuso.

Precisó que todavía no se sabe hasta qué punto la oposición se mantiene en esa onda, pero sugiere que por las últimas declaraciones dadas por Guaidó, “me demuestran que aún siguen creyendo en opciones militares inexistentes”.

“Esto genera mucha frustración en la población que quiere un cambio cuando antes. En esta operación de Macuto no tuvo nada que ver Guaidó, Rendón, EEUU, Colombia. Estoy consciente de que ese documento fue rescindido cuando se dieron cuenta que no eran confiables, y eso es lo grave, que no es que la operación no era procedente, sino que los actores no eran confiables”, añadió.

En ese sentido, aseveró que la oposición venezolana tiene que recomponerse, pero no para sacar a Guaidó, sino para rectificar y enfocarse en el objetivo.

“En la oposición no hay una estrategia clara para resolver la crisis venezolana, sobre todo con la postpandemia. Lo que viene es peor. No tiene comparación con nada en la vida, en la historia de Venezuela y América. Ni Maduro ni la oposición están preparados para enfrentar por sí solos esta crisis. Amerita de la voluntad de todos los venezolanos, sobre todos los confrontados, porque en un escenario envuelto en violencia no va a llegar ni un centavo de inversión”, apuntó.

Y detalló: “Venezuela requiere 100 mil millones de dólares para empezar la reconstrucción del país porque todo se destruyó, y nadie va a dar un préstamo fácilmente y menos de esa magnitud”.