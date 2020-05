El encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, James Story, insistió este jueves que tanto su país como el Gobierno interino de Juan Guaidó, no tienen nada que ver con la denominada operación Gedeón.



«EEUU no tenía nada que ver el domingo y el lunes. Lo que el régimen quiere es un teatro de bahía de Cochinillos y lo que fue «bahía de paja». Esto no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es que el régimen pega unas informaciones, tratando de ver que fue un tipo de ataque de Colombia y EEUU», señaló Story a TV Venezuela.

Argumentó que si estuvieran involucrados en algo así, el resultado «sería diferente». «Somos el país que encontró a Osama bin Laden. No vamos a hacer una intervención de ese tipo porque no tiene sentido. Lo que si tiene sentido es el marco de una transición democrática que hemos planteado», alegó.

«Hay muchas cosas que no tiene sentido. ¿Un norteamericano ex militar entrando con su pasaporte desde Colombia? No tiene sentido», dijo.

Story desestimó la versión del Gobierno de Maduro de que la DEA tenga relación con los enfrentamientos en Petare y que apoyan un proceso de «problemas».»¿Por qué el régimen pone énfasis en todas cuestiones? Porque son ellos los que tienen que ver con el narcotráfico».

Apuntó que no han tenido oportunidad de hablar con los dos ciudadanos estadounidenses detenidos por el Estado en la operación Gedeón.

Por otro lado, exhortó a investigar lo que pasó en la cárcel de Los Llanos donde fueron asesinados 26 prisioneros, «los vuelos de Irán que llegan a Venezuela y qué sale del país para Irán. Muchos dicen que es oro».

En otro contexto, desvinculó a EEUU de la falla eléctrica registrada en el país el pasado martes, tras la acusación del chavismo en su contra. «El régimen dice que es culpa de EEUU. No fuimos nosotros. Lo que fue es la mala gestión de un régimen».

En cuanto a su designación como embajador de EEUU en Venezuela, Story adelantó que espera la aprobación del Senado estadounidense para oficializar el cargo. «Esto para nosotros es un sueño. Ya tenemos dos años representándolos a ustedes. Vamos a seguir trabajando desde aquí hasta que podamos estar con ustedes. No vamos a pararla lucha política».