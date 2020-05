Nicolás Maduro afirmó que a James Story lo designaron ayer como embajador de EEUU en Venezuela para premiar «su fracaso» en la supuesta incursión armada.



«James Story tiene una oficina en Bogotá. Y te puedo decir y se va a comprobar. Que él es responsable del fracaso de esta incursión armada. El tiene metido los pies. Las manos. Y todo el cuerpo en esta incursión. ¿Qué es lo que hace EEUU? Premiar al fracasado», expresó Maduro en entrevista a Telesur.

En ese sentido desestimó que Trump no supiera de dicha operación: «Es inverosímil. Es informado de los asuntos mundiales por la CÍA. El Pentágono y distintos órganos dos veces al día. Y Venezuela es uno de los temas de obsesión de Trump. Es imposible que 48 horas después, EEUU no había dicho ni una palabra del ataque mercenario. La reacción de Trump es increíble y nerviosa que inicia el conjunto de respuestas de esta situación extrañamente tardía».

«Ellos lo han ensayado todo. Un intento de asesinato contra mí el 4 de agosto en 2018. Esta verdad se comprobará cuando se desclasifique todo en su momento. Sanciones económicas. Ordenes de captura tipo cowboys. Ellos han llegado a la locura de creer que podían entrar al país y no iba a pasar a nada. Si no era la comisión que los enfrentó en la bahía de Macuto, iba a ser otra. Nuestro país está listo para combatir. Queremos paz. Pere tenemos todo un sistema de vigilancia. Inteligencia. Contrailegencia. El apoyo de varios países del mundo. Esta operación encubierta se va a demostrar», no dudó Maduro.

Asimismo espera que en la opinión pública de EEUU «surjan voces que detengan a Trump en su obsesión contra Venezuela. Ojalá».

Sobre los exboinas verdes detenidos, apuntó que ellos «han aceptado su culpa. Y están ante las leyes de Venezuela. Ellos están muy impresionados del buen trato en Venezuela porque creyeron que iban a llegar y el pueblo los iba a aplaudir. Les impresionó mucho ver a un pueblo. A la policía bien armada. Se han dado cuenta que es mentira que los iban a recibir como héroes. Ellos están en juicios».

Por último apuntó que el plan de Iván Duque, a quien también vinculó con dicha operación, es «tener el control de Venezuela y de las rutas para el tráfico de droga. La oligarquía colombiana está vinculada al narcotráfico».