Jorge Rodríguez anunció este viernes sobre 62 casos nuevos de covid-19 registrados en las últimas 24 horas, para ascender a los 944 contagios a nivel nacional, según datos del ejecutivo de Nicolás Maduro.

Asimismo, destacó que la cifra de fallecidos se mantenga en 10, al tiempo que recordó que la última muerte por coronavirus se registró el 19 de abril, por lo que no hay decesos relacionados a la pandemia desde hace más de un mes.

“Lamentablemente es un caos lo que sucede en Brasil, en el norte de Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú. En el día de hoy debemos reportar 8 nuevos casos de transmisión comunitaria. 54 casos de contacto internacional. Insistimos en que las personas que están trabajando con pacientes deben cuidarse a sí mismas», precisó Rodríguez desde el Palacio de Miraflores en Caracas, en transmisión de VTV.

«De los 54 casos importados, que están en la frontera, y los resguardamos allí, para impedir que estás personas vayan infectando en las zonas que residen. 42 provienen de Colombia, 2 de Brasil, y 10 son de contactos con algunos de esos que ingresan por nuestras fronteras”, agregó.

Además reiteró que “Venezuela es el único país del mundo que presenta este fenómeno. Somos el único país que ha recibido más de 47 mil connacionales, huyendo del coronavirus, de la xenofobia, del hambre. Los casos nacionales mantienen la curva con aplanamiento. Venezuela tiene 31 contagiados por millón de habitantes”.

“El principal desafío que tenemos son los casos que vienen de otros países. Decenas de miles de personas que vienen de países con una grandísima incidencia de covid-19”, acotó.

Sobre los casos nacionales, reveló que “de transmisión comunitaria son 8 personas y 5 provienen del estado Delta Amacuro. Personas de centros de salud que no se están cuidando. Un hombre del estado Mérida. Una persona del municipio Baruta. Un niño de tres años del estado Lara”.

“Más de 20 millones de personas han contestado la encuesta del sistema patria. Hemos visto videos de personal de salud que no usa tapabocas, que no usan guantes, que no usan trajes que les fueron suministrados. A la fecha de hoy, tenemos 944 casos en total, 672 casos activos, todos hospitalizados”, enfatizó.

«Hemos practicado 735.426 pruebas diagnosticas para covid-19. Somos el país que más prueba por millón de habitante realiza», subrayó antes de anunciar una nueva flexibilización de la cuarentena para este fin de semana.

«El presidente Maduro ha decidido flexibilizar la cuarentena este fin de semana porque la gente ha cumplido con atender los criterios de flexibilización. No obstante, no pueden utilizarse los aparatos de parques infantiles y gimnasios. Esto será para menores de 16 años con sus representantes y nuestros abuelos», concluyó.