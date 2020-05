La diputada Ilenia Medina (PPT) dijo este martes que desde la comisión que investiga a Juan Guaidó, se solicitó información de la Operación Gedeón a la Fiscalía, el TSJ y el gobierno; para poder decidir si el opositor tiene o no responsabilidad.



“En inicio, es lo establecido a la ley, pedir a las instituciones del Estado, MP, TSJ e inclusive el Ejecutivo, que presente y nos facilite elementos que se han avanzado sobre el mismo”, señaló Medina.

Preguntada sobre un eventual encarcelamiento del líder opositor, señaló “que no puedo adelantar opiniones de la comisión”, pues es parte del trabajo que se está haciendo. No obstante, dice que para el ciudadano común, “hace bastante tiempo que este señor (Guaidó) perdió su inmunidad. Y hay que aclarar que inmunidad no es impunidad. Los delitos que alguien cometa contra la Constitución, en el área parlamentaria o diplomática, deben ser investigados”.

Medina forma parte de la comisión creada en el seno de la AN que dirige Luis Parra. Está presidida por Chaím Bucarán (señalado de corrupto) y otros diputados adeptos al chavismo gobernante: Mariana Lerín (Psuv), William Gil (Psuv), Rafael Paria (Psuv) y ella, que representa al PPT.

La parlamentaria señaló que si bien se entiende la “imperiosa necesidad de un salario ajustado a las necesidades del pueblo venezolano”, saben en el chavismo que al día siguiente los costos de los productos van a aumentar, debido de la especulación que, asegura, deriva del sector empresarial vinculado a Guaidó y a la operación Gedeón.

“Ha venido sucediendo”, dice.

Señala la secretaria general del PPT que a esa especulación, deben respondérsele con la estructura de costos, y con “un sistema para hacerle un seguimiento estrecho al robo descarado del sector empresarial y lamentablemente podemos decir que no se han atendido planteamientos de PPT y otros partidos de cómo frenar la hiperinflación”.

Se refirió a los precios acordados, que regresaron en medio de la pandemia debido a los altos costos. Dijo que éstos han sido mal manejados por el sector empresarial, a quien de nuevo culpó de especular.

“Esos precios acordados lamentablemente han sido mal manejados por el sector empresarial y lo que hemos pedido al gobierno es que, desde que se inició la propuesta que me pareció interesante (…) lo que el gobierno no ha hecho es incluir a los trabajadores de esos sectores con los cuales se sienta el gobierno; porque evidentemente, es que parte de esto, es una brutal especulación, forma parte de este entramado contra el Estado”, sugirió

Y ese marco, aseguró que desde el GPP, “vamos a defender nuestra patria de esa complicidad enorme de la derecha, con EEUU que le muestra al mundo que es, el estado profundo de mercenariado prohibido por el derecho internacional, junto con el gobierno colombiano. Es un entramado”, señaló.

Por su parte, señaló que en medio de esa crisis que describió, el gobierno madurista sigue “proveyendo”, incluso con el bloqueo.

“Ha tenido que financiar con Clap, servicios públicos y aspectos para atenderlos sin cobro alguno”, dijo, para seguidamente subrayar: “Por eso los migrantes se regresaron”.

“Suponer que en revolución no se han hecho importantísimos proyectos sociales en el orden de vivienda, educativo y salud inclusive, es negar la realidad. Que ha habido fallas, corrupción e investigaciones también, por supuesto que ha habido”, apuntó.

Sobre la precaria situación de los servicios públicos, Medina insistió en la responsabilidad de la oposición, al exaltar que “no hay nada en este país que no esté bajo la sombra o efectos de la actuación de la derecha extrema, y de los inoculados en el Estado venezolano y la dificultad de que el gobierno atienda las denuncias que hacemos los partidos del GPP para ponerle freno a la ineficacia de algunos, que han traicionado”, dijo.

“Es parte de las investigaciones que tenemos que hacer”, finalizó.