El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este lunes que la firma que aparece en el contrato firmado por Juan José Rendón y Sergio Vergara con Jordan Goudreau, de Silvercorp, fue falsificada.

“Esa firma que aparece en esos documentos no es mi firma. Ya esto lo hemos discutido. Se ha hecho referencia en varios comunicados. Incluso quienes estuvieron presentes en el estudio de escenarios también lo han dicho así. Creo que lo importante es que cualquier militar que entra a la FAN sabe lo que es el curso de Estado mayor. Mi abuelo fue profesor de cursos de Estado mayor, donde se evalúan hipótesis de conflictos, investigación de operaciones, toma de decisiones, valuación de decisiones. Esa era la labor del equipo de estrategias y hasta ahí”, expresó Guaidó en una entrevista a Carla Angola para Carla Angola para EVTV Miami.

Además el líder opositor hizo énfasis en que “se debe separar de lo que pasó la semana pasada». «Y lo decimos con moral: no tenemos que ver… con eso. El pasado 30 de abril nosotros estuvimos ahí con militares que estaban descontentos, estuvieron para buscar una transición democrática, pacifica a la Constitución. Lo que pasó el fin de semana pasado fue lamentable, por el desenlace donde masacraron a soldados venezolanos, una operación infiltrada. Tú hacías referencia por tus redes, de estos hechos donde la dictadura lamentablemente infiltró, financió, y esperó para masacrar a unos venezolanos que dijeron primero que eran 8, luego 6. Hoy no se saben los nombres y la dictadura lo usa nuevamente para generar y sembrar temor en toda Venezuela”.

“Esa no es mi firma. Así es, la falsificaron. Vaya a saber cómo llegó ahí y cómo habrán hecho. La dictadura le gusta vincular hechos que no tienen relación y están aisladas. La dictadura antes ha sembrado armas y pruebas falsas. Desde marzo han utilizado a hombres sembrando para generar terror. Asesinaron gente para montar todo este elemento lamentable el cual rechazamos por los asesinatos y lo que generaron. No conocí en persona a Goudreau. Hoy en la Cota 905 no puedo entrar una comisión del Cicpc porque los repelieron a tiros, donde no hay agua en el 90% de las casas en Venezuela. Entonces la dictadura usa esos hechos para simular una supuesta invasión”, reiteró.

“El objetivo de Venezuela y el mundo es lograr un gobierno de emergencia nacional, una transición y elecciones libres. En la transición nos vamos a enfrentar a grupos irregulares, donde se tiene que estabilizar el país, garantizar los servicios públicos, y se ha estudiado esa materia en el plan país, garantizar gasolina, luz, agua. Antes de eso debemos garantizar la transición. Irresponsable sería no evaluar escenarios. De ahí a confundir escenarios con una acción o una aprobación es muy distinto. En el caso del Tiar, hemos ido construyendo capacidades y apoyo en la región”, aseguró.

Sobre la posición que ocupaban los analistas JJ Rendón y Sergio Vergara, señaló que “como lo he dicho responsablemente, hay que evaluar todos los escenarios». «Cualquier militar en Venezuela que haya ingresado a la Efofac, o a la academia, o a la escuela naval, o la escuela de aviación militar, también tiene la expectativa de llegar al curso de Estado Mayor. La comisión estratégica debía evaluar todas las opciones, Tratado Tiar, responsabilidad de proteger, el escenario de Noruega, todo lo que tiene que ver con la denuncia de Maduro por narcotráfico y los 15 millones de dólares. Ahora con lo que no estamos de acuerdo es con el uso de mercenarios. Hay suficientes militares descontentos, civiles, aliados para generar la presión necesaria internacional para lograr la transición”.

“Vamos a denunciar en todas las instancias. Aquí hay financiamiento por parte de la dictadura. Un empresario testaferro muy vinculado al conductor del programa de chismes. Esos son parte de los elementos de la investigación que estamos adelantando. No queremos dar mucho adelanto para que corra curso además en la justicia internacional. Es muy grave, insisto, el haber montado esta simulación, no solamente del hecho punible, porque si le vas sumando elementos. Presentan el 6 de mayo unos supuestos detenidos que habían sido denunciados por desaparición a finales del mes anterior, todo esto configura uno de los montajes más macabros que haya generado la dictadura”, finalizó.

