El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de «infiltrar y ejecutar» a civiles y militares mientras el país vive fallas de servicios, hambre y una cuarentena invivible.



«En los últimos días la dictadura masacró a 50 privados de libertad. Permitió que bandas armadas mantuvieran en terror a Petare e infiltró y ejecutó a venezolanos civiles y militares mientras el país sufre grandes apagones, hambre, agua y una cuarentena que nadie puede soportar», afirmó Guaidó

Afirmó que la «dictadura» hizo un nuevo montaje, «un falso positivo denunciado por nosotros y la comunidad internacional. Lo peor de todo es que no se conformaron con sembrar armas o falsas pruebas sino que llegaron al extremo de matar venezolanos y usaron sus cuerpos sin vidas para montar una historia».

«Ellos mismos han reconocido desde sus inicios que infiltraron la llamada Operación Gedeón. Y si era cierto ¿por qué permitieron que llegara a territorio venezolano? porque querían asesinar y apresar cobardemente a venezolanos que se encontraban en el exilio porque quieren justificar más represión. Engañar gente y hacerse ver como invencibles pero nadie les cree», destacó el opositor.

Para Guaidó esto también tenía como fin «inventar nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro, Maduro. Si tú eres tan valiente. Dale. Tú eres un dictador. Aquí lamentablemente no hay Estado de Derecho. No hay ley. No necesitan excusas para seguir persiguiendo ni que otro dé la orden por ti. ¿Creen que nos van a asustar? ¿Que van asustar al pueblo? No. Asuman sus costos. Su responsabilidad. Nadie cree en sus mentiras».

«Todos sabemos que hemos generado capacidades para liberar a Venezuela. No necesitamos a mercenarios extranjeros porque hay suficiente descontentos en venezolanos. Aliados internacionales. Militares y policías dentro y fuera del país dispuestos a sumarse a la causa. A la Constitución», argumentó Guaidó.

En ese sentido insistió que la salida es «inevitable» y «este show sangriento que armó la dictadura no podrá parar el gran descontento popular. La crisis que desborda lamentablemente a Venezuela. El gran descontento que existe dentro de la FANB»

«Llamo a todos a exigir y defender los DDHH de los detenidos. Independientemente que se compartan sus métodos o no. Son universales los Derechos Humanos. No podemos permitir otros Óscar Pérez. Fernando Albán o Acosta Arévalo», acotó.

«Debemos impulsar nuestra energía en lograr el fin de la dictadura y conforman un Gobierno de Emergencia Nacional que tiene el respaldo del mundo. Que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos», finalizó Guaidó.