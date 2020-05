El presidente/AN, Juan Guaidó, desestimo el pedido de Maduro de un “cese al fuego” por considerar que es este quien ordena que le disparen a los venezolanos al tiempo en que reiteró que su salida del poder es inevitable.

Así lo dijo Guaidó en un video posteado en la cuenta de Twitter de la presidencia/AN:

Como presidente encargado mis mensajes siempre han sido para los venezolanos. Sin embargo este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moros luego de su manifiesta supuesta solicitud de cese al fuego.

Aquí quienes apuntan y disparan cañones no somos nosotros. Son públicas y notorias las inmensas diferencias que nos separan de manera que imagino que con ese lenguaje belicista donde pide un cese al fuego se está refiriendo a lo que llevamos años exigiendo:

Que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros, paramilitares y aparatos represivos que asesinen venezolanos por estar en la calle, manifestar, reclamar y por luchar contra el hambre, dejar de perseguir a médicos y enfermeras por denunciar el estado de los hospitales

Que la dictadura deje de sabotear las acciones que tomamos en favor de nuestra gente como el plan héroes de la salud y la llegada de la ayuda humanitaria que podría calmar el hambre y la ansiedad de nuestra gente, que dejen en paz a quienes a pesar de todos siguen intentando producir en Venezuela frente a su torpeza en materia económica que solo ha dejado más hambre, desempleo, inflación y más enfrentamiento en nuestro país.

En resumen que dejen la persecución, política, que deje de torturar y de una vez por todas libere a todos los presos políticos civiles y miliares que usan como fichas de canje cuando les conviene.

Sin embargo, coincido en el planteamiento, necesitamos un cese al fuego y un acuerdo político para salvar a Venezuela. Eso sí sería un cese al fuego y no vas a distraernos de nuestros objetivos que son claros.

Tu Maduro eres el único que ordena que venezolanos disparen contra venezolanos desarmados con hambre, una acción propia de cobardes. Aquí no van a seguir comprando más tiempo, no va a bajar la presión nacional e internacional en contra de la dictadura.

No seguirán usando la tragedia que han generado para mantenerse otro rato en el poder. Se acabaron las trampas Maduro, tu intolerancia, tu inacción, tu incompetencia tus vínculos con el narcotráfico se comió el tiempo de Venezuela.

Sabemos que enfrentamos una conyuntura de vida o muerte y hay que asumir las cosas con seriedad y visión de estado, esta crisis es demasiado grande y hay mucha gente sufriendo, nuestra gente.

He dicho que estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta y cualquier cosa que sea necesaria para salvar a Venezuela de una catástrofe de proporciones impredecibles y óyelo bien, para salvarla, no para que los criminales que destruyeron al país sigan matando al pueblo y todo siga igual.

Maduro, la política requiere de un ejercicio de los tiempos, los momentos y de las acciones adecuadas. De nuestro lado admitimos que hemos cometido errores pero no estoy dispuesto a permitir que se repita ni uno solo. Decidiste agotar tus opciones y tendrás que hacerte cargo de las consecuencias que eso implica.

Nunca debieron creerse el cuento de que estarían allí toda la vida. El país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita acceder a la ayuda y al financiamiento internacional que necesitamos urgente y para que esto ocurra hay una condición muy clara: Que dejes de usurpar el poder.

No es una condición que impone Juan Guaidó sino que impuso la realidad que ustedes crearon. No hay manera ni escenario posible en el que los países y los organismos internacionales que necesitamos que nos presten sus recursos los presten a un hombre acusado de terrorismo y narcotráfico internacional que desde años ejerce el poder de manera ilegítima e inconstitucional.

Si quieren un acuerdo debe partir de una premisa, no hay solución a la crisis mientras estén usurpando el poder y cuidado con las interpretaciones del aparato de propaganda, no planteo que me entreguen a mí el poder.

Tengo plena confianza de la responsabilidad de mi cargo y que los cargos son y deben ser temporales. El pueblo tiene derecho a elegir a su presidente y esa es la lucha que estamos dando, esa es la lucha para que la gente elija.

Mientras se da el camino para una elección presidencial libre y justa necesitamos un gobierno de emergencia nacional donde estén representados los diferentes sectores de la vida nacional en el que no esté Nicolás Maduro en base a las acusaciones a nivel internacional y la evidente responsabilidad que tiene como el único obstáculo que existe entre el desastre y la salvación de Venezuela.

Van a salir del poder, se van a tener que ir y lo saben lo que está por definirse es de que manera y cuando, pero su salida es inevitable. Ya hicieron suficiente daño, llegó la hora de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela y lo vamos a lograr.